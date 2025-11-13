Tiếp nhận 57 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả, có 3 người bị truy nã

Lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Campuchia thực hiện việc trao trả, tiếp nhận 57 công dân Việt Nam vào ngày 13-11 - Ảnh: HÒA BÌNH

Ngày 13-11, tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp), Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Đồng Tháp phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 57 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Đây là lần thứ 2 trong năm, lực lượng biên phòng tỉnh tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước bạn Campuchia. Trước đó, ngày 1-10-2025, tại cửa khẩu quốc tế Thường Phước, xã Thường Phước, Bộ đội biên phòng Đồng Tháp cũng đã tiếp nhận 38 công dân do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Trong số 57 công dân được trao trả lần này, có 45 nam và 12 nữ (trong đó có 3 người đang có quyết định truy nã) thuộc 20 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bước đầu điều tra, đa số trong số này có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc làm việc không phép tại Campuchia, bị phía bạn tạm giữ, sau đó bàn giao lại cho lực lượng chức năng Việt Nam.

Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép với số tiền 4 triệu đồng/trường hợp.

... Các trường hợp xuất nhập cảnh đúng thủ tục sẽ tiến hành bàn giao các công dân cho công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận và đưa về địa phương tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho người dân về nguy cơ khi đi lao động, làm việc ở nước ngoài qua môi giới không rõ ràng, cảnh giác với chiêu trò "việc nhẹ, lương cao".

Ngày 13-11, Việt Nam tiếp nhận 57 công dân do nước bạn Campuchia trao trả - Ảnh: HÒA BÌNH

Trong số 57 công dân được trao trả, có 3 người đang có quyết định truy nã - Ảnh: HÒA BÌNH

Tác giả: HÒA BÌNH - MẬU TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ