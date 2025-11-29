Tiền mua Thẻ bảo hiểm y tế của học sinh bỗng dưng thành quỹ khuyến học?

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, số tiền họ nộp để mua Thẻ bảo hiểm y tế cho con em mình trong năm học 2024 – 2025 không được nhà trường sử dụng đúng mục đích, khiến hàng loạt học sinh không có tên trong danh sách gia hạn Thẻ bảo hiểm y tế. Điều đáng nói, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có chủ trương yêu cầu các cơ sở giáo dục không được huy động quỹ khuyến học từ học sinh, thế nhưng trong hồ sơ thu chi của nhà trường lại xuất hiện khoản “Ủng hộ quỹ khuyến học”.

Ghi nhận từ người dân xã An Nông, nhiều trường hợp học sinh đang theo học tại Trường Trung học cơ sở Khuyến Nông dù đã nộp tiền mua Thẻ bảo hiểm y tế nhưng hệ thống lại báo thẻ hết hạn từ ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đây là điều vô lý, bởi năm học 2024 – 2025 đã gần hết học kỳ I và học sinh lẽ ra phải được gia hạn thẻ theo quy định.

Một trong những trường hợp điển hình là em Đ.T.K.H, đang là học sinh lớp 9A, Trường THCS Khuyến Nông, xã An Nông, tỉnh Thanh Hoá. Phụ huynh của em này cho biết đã chuyển khoản 885.000 đồng cho ông Nguyễn Đình Quân, thủ quỹ nhà trường, để mua Thẻ bảo hiểm y tế. Tin nhắn chuyển khoản vẫn được phụ huynh lưu giữ đầy đủ. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên hệ thống bảo hiểm, em Đ. T. K.H không có tên trong danh sách gia hạn. Tương tự, học sinh L.T.T.H của lớp 9C và học sinh N.Đ.T của lớp 7C cũng rơi vào tình cảnh thẻ hết hạn dù phụ huynh khẳng định đã nộp tiền đúng thời gian.

Phụ huynh nhắn tin cho ông Nguyễn Đình Quân và sau đó chuyển khoản 885.000đ mua Thẻ bảo hiểm cho con nhưng nhà trường không thực hiện?.



Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị B, phụ huynh của em Đ.T. K.H, cho biết: “Tôi đã hỏi thầy Quân và được thông báo số tiền phải đóng là 885.000 đồng. Tôi chuyển khoản ngay và giữ lại tin nhắn”. Các tin nhắn được cung cấp đều thể hiện rõ thời gian và nội dung giao dịch. Bi hài nhất có lẽ là trường hợp của học sinh L.T.T.H của lớp 9C, gần đây khi đi khám bệnh, gia đình mới biết Thẻ bảo hiểm y tế của em H đã hết hạn sử dụng từ 31/12/2023, chưa được gia hạn thêm.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Quang Tiến – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Khuyến Nông xác nhận năm học này nhà trường có 501 học sinh, trong đó 386 em tham gia bảo hiểm y tế. Ông cho biết có 5 học sinh “không nhập được vào hệ thống” của bảo hiểm. Tuy nhiên, khi được hỏi về trường hợp em Đ.T.K.H, ông Tiến lại khẳng định em này “không mua bảo hiểm”, bất chấp tin nhắn chuyển khoản phụ huynh đã cung cấp.

... Ông Vũ Quang Tiến – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Khuyến Nông khẳng định phụ huynh học sinh tự nguyện ủng hộ quỹ khuyến học nhưng khi tìm tên phụ huynh trong "Sổ vàng" khuyến học lại không có?.





Khi phóng viên đề nghị kiểm tra bảng tổng hợp các khoản thu của học sinh Đ.T. K.H trong năm học 2024 – 2025, bất ngờ một khoản mang tên “Ủng hộ quỹ khuyến học: 500.000 đồng” của em Đ. T. K. H hiện ra. Đây là khoản khiến phụ huynh hết sức vô lý vì Sở Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ không được huy động quỹ khuyến học từ học sinh. Ông Tiến giải thích đây là “khoản ủng hộ tự nguyện” và cho biết phụ huynh đã ghi tên vào “Sổ vàng”. Tuy nhiên, sau nhiều phút tìm kiếm, ông Tiến lại không thể xuất trình bằng chứng có tên phụ huynh em Đ.T. K.H trong Sổ vàng như lời ông đã khẳng định.

Phụ huynh của các học sinh liên quan đều cho rằng họ chỉ nộp tiền mua Thẻ bảo hiểm y tế, không hề ủng hộ quỹ khuyến học. Việc số tiền nộp cho mục đích bảo hiểm lại xuất hiện dưới danh nghĩa khác là điều không thể chấp nhận và gây nhiều nghi vấn trong công tác thu chi của nhà trường.

Về trường hợp em L.T.T.H, Hiệu trưởng Tiến cho rằng đây là học sinh “không nhập được vào hệ thống”, nhưng không đưa ra được lý do cụ thể. Còn đối với em N.Đ.T, ông Tiến khẳng định “không mua bảo hiểm”, trái ngược hoàn toàn với thông tin phụ huynh cung cấp là đã nộp tiền mua bảo hiểm cho con.

Những mâu thuẫn này đặt ra yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm và tính minh bạch trong quản lý nguồn thu tại Trường Trung học cơ sở Khuyến Nông. Việc học sinh không được gia hạn Thẻ bảo hiểm y tế không chỉ vi phạm quyền lợi của các em mà còn tiềm ẩn nguy cơ pháp lý khi có dấu hiệu sai mục đích sử dụng tiền của phụ huynh.

Dư luận địa phương mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra toàn diện hoạt động thu chi của Trường THCS Khuyến Nông, làm rõ việc tiền mua Thẻ bảo hiểm y tế của học sinh bị sử dụng vào đâu, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh và phụ huynh. Đây cũng là yêu cầu cần thiết nhằm chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục, ngăn chặn tình trạng lạm thu và sử dụng sai nguồn kinh phí của người dân.



Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn