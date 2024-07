Thu giữ 2 triệu USD, 500 lượng vàng, 1.000 sổ đỏ trong vụ án Hậu "pháo"

Ngày 8-7, Bộ Công an đã tổ chức Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.

Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu



Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), cho biết liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu "pháo") làm chủ tịch Hội đồng quản trị, C03 đã khởi tố 23 bị can về 5 tội danh, gồm: Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Ngoài khởi tố 23 bị can, đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm thu giữ một số tài sản tương đối lớn là trên 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và trên 1.000 sổ đỏ liên quan. "Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục tiến hành công tác thu hồi tài sản tối đa cho nhà nước"- Đại tá Phương nói.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can, gồm: Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, là lao động tự do.

Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngoài ra, một số lãnh đạo địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc, đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra do có các vi phạm liên quan đến vụ án này.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án; trong đó, đã tập trung điều tra sai phạm của các bị can tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi và đang điều tra các sai phạm khác có liên quan.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an hồi cuối tháng 3-2024, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03, cho biết thông qua lời khai của một số bị can cho thấy Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn để gây sức ép với một số bị can là lãnh đạo tỉnh, thậm chí là thường trực tỉnh ủy để trục lợi.

"Để làm được việc này, Hậu đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện. Bộ Công an coi hành vi này là rất nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước và của nhân dân, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của Đảng, của chính quyền nhân dân" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Cũng theo Thiếu tướng Thành, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 14 tội danh, trong đó có tội "Nhận hối lộ" liên quan các cựu lãnh đạo tỉnh tại Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc.

Trong quá trình điều tra, C03 xác định 2 bị can Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, và Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhận hối lộ "nhiều tỉ đồng". Bước đầu, các bị can đã khai nhận và nộp lại tiền nhận hối lộ.

Theo đại diện Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối đảm bảo an ninh trật tự phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại của đất nước. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được làm rõ hơn 22.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma tuý, bắt giữ hơn 17.000 vụ, hơn 27.900 đối tượng; thu giữ 332 kg heroin, thu giữ hơn 1,8 triệu viên ma túy tổng hợp. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng tập trung nhận diện đúng, phát hiện, đánh trúng các hành vi, thủ đoạn tham nhũng, tiêu cực mới trong các lĩnh vực nhạy cảm diễn ra trong thời gian dài; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Phát hiện hơn 3.000 vụ phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, hơn 4.900 đối tượng; 357 vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm 473 cá nhân so với cùng kỳ năm 2023…

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động