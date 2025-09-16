Sáng nay, diễn ra hội nghị toàn quốc quán triệt 4 nghị quyết của Bộ Chính trị

Đó là Nghị quyết số 59 – NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 diễn ra ngày 18/5/2025



Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các ban, bộ, ngành, đơn vị Trung ương, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và điểm cầu cấp xã.

Mục đích, yêu cầu của hội nghị nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 4 nghị quyết của Bộ Chính trị đến các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế.

Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế để thực hiện có hiệu quả 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

