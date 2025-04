Thi thể bé trai 10 tuổi được Cảnh sát Việt Nam đưa ra khỏi căn nhà đổ sập ở Myanmar

Your browser does not support the video tag.

Hơn 21h tối 31/3 (Giờ Việt Nam), thông tin nhanh từ Thủ đô Naypyidaw của Myanmar, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục Phó Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, các CBCS của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam ngay sau khi triển khai lực lượng tới khu vực chịu ảnh hưởng nặng của động đất đã nhanh chóng họp bàn, phân công nhiệm vụ tới từng thành viên để bắt tay ngay vào công việc.

Đội cứu nạn đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.



Qua tìm kiếm bằng chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm hiện đại đã xác định được 2 người trong đó có 1 bé trai. Tổ công tác với quyết tâm cao nhất, bằng mọi giá sẽ tìm thấy nạn nhân và đưa ra khỏi hiện trường.

...

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, bé trai đã được các thành viên trong Đội cứu nạn đưa ra khỏi đống đổ nát.

“Đây là thi thể đầu tiên mà lực lượng cứu nạn của Công an Việt Nam tìm thấy khi làm nhiệm vụ quốc tế ở Myanmar. Hy vọng là thế nhưng không có phép màu xảy ra, bé trai 10 tuổi đã qua đời”, Đại tá Nguyễn Minh Khương thông tin với giọng buồn bã.

Tính đến 31/3, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra cách đây ba ngày tại Myanmar tăng lên 2.056 người.

Lực lượng cứu hộ trong và ngoài nước đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.



Tác giả: M.Hiền - N.Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn