Khoảnh khắc tự hào: 2 máy bay chở lực lượng cứu hộ Việt Nam và 60 tấn hàng cứu trợ đã hạ cánh tại Myanmar

Trước tình hình khẩn cấp tại Myanmar sau thảm hoạ động đất, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng cử lực lượng sang cứu trợ người dân Myanmar. Hãng hàng không Vietjet dùng hai máy bay A330 và A321 hiện đại tham gia nhiệm vụ đặc biệt chuyên chở đoàn công tác của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Myanmar.

Hai máy bay A330 và A321 hiện đại đưa lực lượng và hàng hóa cứu trợ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Myanmar

Chiều 30/3, hai chuyến bay mang số hiệu VJ2875 và VJ2877 đã cất cánh từ sân bay Nội Bài, Hà Nội chở 106 chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng vũ trang và chó nghiệp vụ cùng hơn 60 tấn hàng hoá phục vụ công tác cứu trợ như trang thiết bị y tế, lương thực... đến thành phố Yangon, Myanmar.

Phi hành đoàn và các cán bộ, nhân viên Vietjet được cử tham gia phục vụ đoàn cứu trợ là những người dày dạn kinh nghiệm trong hoạt động khai thác cũng như công tác bay cứu trợ.

Hơn 60 tấn hàng hoá phục vụ công tác cứu trợ như trang thiết bị y tế, lương thực... được gửi tới Myanmar

Tổng Giám đốc Vietjet, ông Đinh Việt Phương chia sẻ: "Luôn sẵn sàng cho những chuyến bay đặc biệt, Vietjet đã nhanh chóng triển khai các công tác chuẩn bị và thực hiện thành công hai chuyến bay đưa lực lượng cứu hộ khẩn cấp của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sang Myanmar, khẩn trương, kịp thời hỗ trợ công tác cứu trợ các nạn nhân của thảm họa động đất."

... Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Việt Nam trên máy bay Vietjet sang Myanmar

Tại Myanmar, các chiến sĩ công an và quân đội sẽ tham gia tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ y tế, khắc phục hậu quả động đất

Tại sân bay Yangon (Myanmar), sau khi hai chuyến bay hạ cánh, các chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng vũ trang cùng nhân viên Vietjet sẽ thực hiện ngay công tác bốc dỡ và nhanh chóng vận chuyển tới các địa điểm cứu trợ. Các chiến sĩ công an và quân đội sẽ tham gia tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ y tế, khắc phục hậu quả động đất…

Trận động đất 7,7 độ Richter tại Myanmar ngày 28/3 đã gây ảnh hưởng nặng nề, khiến hơn 1.600 người thiệt mạng, gần 3.500 người bị thương và hàng trăm người mất tích. Các cơn địa chấn với sức rung lắc mạnh đã phá huỷ nhà cửa, làm sập cầu và đường xá tại Myanmar. Thái Lan và Việt Nam cũng ghi nhận tình trạng rung lắc mạnh do ảnh hưởng của trận động đất.

Vietjet có kinh nghiệm thực hiện nhiều chuyến bay cứu trợ với tinh thần tương thân, thương ái - "kết nối yêu thương" khắp trong nước và quốc tế. Những chuyến bay Vietjet đã chuyên chở hàng hoá, lực lượng cứu trợ thảm hoạ động đất - sóng thần tại Indonesia năm 2018, siêu bão Haiyan tại Philippines năm 2013…

