Cứu hộ quốc tế gấp rút đến Myanmar

Theo cập nhật cuối ngày 29-3 từ đài truyền hình MRTV của Myanmar, số người thiệt mạng do thảm họa động đất đã tăng lên gần 1.700 người chết, hơn 3.400 người bị thương. Các chuyên gia cảnh báo con số thương vong còn tiếp tục tăng.

Lo ngại về việc người bị thương không được chăm sóc y tế đầy đủ cũng bao trùm giữa bối cảnh nhiều bệnh viện tại thành phố tâm chấn Mandalay cũng như thủ đô Naypyidaw lân cận sụp đổ.

"Các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ đang được tiến hành tại các khu vực bị ảnh hưởng" - chính quyền quân sự Myanmar cho biết.

Nhà địa chất học người Mỹ Jess Phoenix phân tích với CNN rằng thảm họa động đất giáng xuống Myanmar tương đương sức mạnh của 334 quả bom nguyên tử và khu vực này sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các dư chấn, vốn có thể kéo dài trong vài tháng khi mảng kiến tạo Ấn Độ tiếp tục va chạm với mảng kiến tạo Á - Âu bên dưới Myanmar.

Đáp lại lời kêu gọi từ chính quyền quân sự Myanmar, nhiều quốc gia đã gửi đội cứu hộ và viện trợ. Theo Tân Hoa xã và CCTV, đội cứu hộ Trung Quốc gồm 82 thành viên đã khởi hành từ Bắc Kinh đến TP Yangon gần vùng thảm họa ở Myanmar vào sáng 29-3.

Song song đó, Trung Quốc công bố khoản viện trợ 100 triệu nhân dân tệ cùng lều, bộ dụng cụ y tế khẩn cấp, thực phẩm, nước uống… Lô hàng đầu tiên sẽ đến vào ngày 31-3.

Các bộ trưởng ngoại giao của ASEAN khẳng định hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar là nhiệm vụ cấp bách và khối đã sẵn sàng. Trước mắt, Lực lượng Phòng vệ dân sự Singapore đã triển khai đội cứu hộ 80 người đến Myanmar, bao gồm Đội Cứu hộ và Hỗ trợ thảm họa tinh nhuệ, mang theo một loạt thiết bị tìm kiếm và cứu nạn đô thị di động (USAR) như thiết bị cắt, phá và nâng, thiết bị phát hiện sự sống chạy bằng pin.

Tương tự, Ấn Độ và Nga đều cử đội cứu hộ cùng viện trợ nhân đạo khẩn cấp đến Myanmar - theo đài CNN.

Trả lời các phóng viên tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 28-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Đây là tình huống thật sự tồi tệ và chúng tôi sẽ giúp đỡ". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo cung cấp 2 triệu USD cho Myanmar dưới dạng viện trợ ban đầu.

Các lực lượng từ Liên hợp quốc (LHQ), bao gồm Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Nhi đồng LHQ và Chương trình Lương thực thế giới cũng đã gửi lực lượng và vật tư cứu trợ.

Tuy nhiên, các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh đường sá nối các thành phố lớn - bao gồm giữa 2 đô thị lớn nhất Myanmar là Yangon và Mandalay - bị hư hỏng, hệ thống thông tin liên lạc và các dịch vụ thiết yếu khác cũng bị gián đoạn.

Tại Mandalay, người dân và lực lượng cứu hộ đang cố kéo những người còn sống ra khỏi đống đổ nát bằng tay trần. Thiếu máy móc hạng nặng, nhiều người sống sót bật khóc vì không thể cứu nổi người thân còn mắc kẹt, như trường hợp của anh Htet Min Oo, 25 tuổi.

Sau khi được kéo ra khỏi một bức tường sập, anh cố gắng đào bới để cứu bà và 2 người chú nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. "Tôi không biết họ còn sống hay không. Đã lâu quá rồi, tôi sợ là không còn cơ hội" - anh nói trong nước mắt.

