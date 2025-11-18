Thí sinh Olympia có màn lột xác đỉnh nhất lịch sử: Sau 10 năm tưởng biến thành người khác, còn thi cả Hoa hậu

Đối với những ai từng bước lên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia, dù có giành chiến thắng hay không, đây vẫn là một ký ức không thể nào quên đối với họ. Sau khi rời Olympia, các thí sinh không chỉ trưởng thành hơn về kiến thức mà nhiều người còn có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình.

Một trong những trường hợp “lột xác” ấn tượng nhất phải kể đến Trần Thị Thúy Huyền (SN 1996, cựu học sinh THPT Quang Trung, Gia Lai) - thí sinh từng giành giải Nhất tuần của Olympia năm thứ 14.

Thời điểm tham gia Olympia của Thuý Huyền.

Nhan sắc hiện tại của Thuý Hiền sau hơn 10 năm kể từ thời điểm tham gia Olympia.

Hồi còn thi Olympia, Thúy Huyền là cô bé chăm học với cặp kính cận giản dị, mang vẻ dễ thương nhưng khá “mọt sách”. Sau hơn 10 năm, Thúy Huyền đã có sự thay đổi rõ rệt cả về diện mạo lẫn vóc dáng. Cô trở thành một hình mẫu xinh đẹp, hiện đại, khác hẳn hình ảnh ngày trước.

Cựu thí sinh Olympia chia sẻ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô gần như chỉ tập trung vào việc học, ít quan tâm đến ngoại hình. Tuy nhiên, từ khi lên đại học và đi làm, trải qua nhiều va chạm với cuộc sống, Thúy Huyền mới nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân. Cô bắt đầu niềng răng, tập gym và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để nâng cao sức khỏe và vóc dáng.

Màn “lột xác” của Thúy Huyền khiến nhiều người ngỡ ngàng, đến mức có thể nhầm tưởng cô là người khác, thậm chí còn thử sức ở cả các cuộc thi nhan sắc. Vào năm 2024, cựu thí sinh Olympia tham gia Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam 2024 và lọt vào Top 60 chung cuộc.

Cô từng tham gia thi Hoa hậu.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, thành tích học tập của Thúy Huyền cũng đáng nể. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô thi đỗ Đại học Ngoại Thương cơ sở TP.HCM và tốt nghiệp loại Giỏi sau 4 năm học. Sự nghiệp của Huyền cũng ấn tượng không kém: từng làm việc tại các tập đoàn lớn, dẫn dắt nhiều chiến dịch quảng cáo thành công, đảm nhiệm vị trí trưởng phòng thương hiệu tại một công ty đa quốc gia trong lĩnh vực FMCG và tham gia tư vấn cho dự án khởi nghiệp công nghệ số của Singapore tại Việt Nam.

Hiện tại, Thúy Huyền đang chuẩn bị để du học Thạc sĩ tại Mỹ, mở rộng trải nghiệm và phát triển bản thân. Cô cũng dự định trong tương lai sẽ khởi nghiệp, mở một doanh nghiệp nhỏ. “Mình vẫn cố gắng mỗi ngày để hoàn thành tốt vai trò brand manager và các hoạt động bên lề khác”, Thuý Huyền chia sẻ.

Nhan sắc hiện tại của cô khiến nhiều người trầm trồ.

Thúy Huyền chia sẻ ngoại hình không đại diện toàn bộ giá trị của một con người. Quan trọng là yêu thương bản thân, tự tin với chính mình và sống theo cách riêng. Cô mong muốn truyền cảm hứng để mọi người thấy rằng học giỏi không đồng nghĩa với việc kém nổi bật về ngoại hình hay khả năng đa dạng, sáng tạo.

