Công bố số điện thoại cá nhân, giám đốc công an tỉnh nhận 3/4 là tin nhắn ‘gì đâu’

Sau một tuần công bố số điện thoại đường dây nóng, giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết phần lớn nhận được toàn tin "gì đâu" hơn là tin nhắn phản ánh về an ninh trật tự - Ảnh: TRẦN HỒNG

Ngày 23-1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức gặp mặt phóng viên, báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán xuân Giáp Thìn 2024. Đây cũng là dịp để công an tỉnh này thông tin công tác gìn giữ an ninh trật tự, trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Trong năm qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều tra, kết luận 561 vụ án về trật tự xã hội. Các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được phá nhanh chóng.

Trong năm 2024, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự, hiện đại hóa lực lượng công an nhân dân.

Đặc biệt lực lượng công an đang triển khai mô hình đấu tranh với tội phạm ma túy ở các xã vùng cao của huyện A Lưới, quyết trong năm nay không để huyện vùng cao này có thêm người nghiện ma túy.

Tại buổi gặp mặt, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - thông tin rằng vừa qua toàn bộ lực lượng đã quyên góp được hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình trung tá Trần Duy Hùng - phó trưởng Công an phường Thủy Vân (TP Huế) đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh cũng giao Công an TP Huế đỡ đầu cho con trai anh Hùng đang học lớp 5, mỗi tháng 4 triệu đồng cho đến khi cháu trưởng thành.

"Sau khi đồng chí Hùng hy sinh, chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh gấp rút làm hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với đồng chí ấy.

...

Tuy nhiên trong thủ tục này cần có kết luận vụ án xảy ra đối với đồng chí Hùng, nhưng án này Công an tỉnh vẫn đang tiến hành điều tra. Vậy nên việc công nhận liệt sĩ đối với đồng chí Hùng còn phải chờ và chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện hồ sơ sớm nhất", ông Tuấn nói.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Đặng Văn Được, nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam chỉ sau 1 ngày gây án, một phần nhờ tin báo của nhân dân - Ảnh: TRẦN HỒNG



Liên quan đến việc công bố số điện thoại đường dây nóng cá nhân 091.969.7575, đại tá Tuấn nói rằng hằng ngày ông nhận từ 30 - 40 cuộc gọi và tin nhắn. Trong số đó có khoảng 10 tin nhắn là có liên quan đến việc tố giác tội phạm, còn lại là những tin "gì đâu".

"Có người nhắn tin chỉ gửi lời chào tôi. Khi tôi hỏi bạn có cần thông tin gì cho Công an tỉnh không thì người ấy bảo là hôm nay chưa có gì, sau này có sẽ báo", ông Tuấn cười nói.

Theo ông Tuấn, số điện thoại đường dây nóng là số của cá nhân ông và hiện đang kết nối với nhiều nền tảng mạng xã hội khác.

Số điện thoại này ngoài việc được ông Tuấn sử dụng hằng ngày thì còn kết nối trực tiếp với một máy tính đặt tại Phòng tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu ông Tuấn không nghe máy thì sẽ có người trực chỉ huy ở Phòng tham mưu nghe máy và báo cáo lại với giám đốc Công an tỉnh.

"Quan điểm của tôi càng nghe người dân phản ánh nhiều thì càng tốt. Để mình biết mà nhanh chóng triển khai lực lượng giúp người dân. Đặc biệt là những thông tin liên quan đến công tác xây dựng lực lượng công an, để mình biết mà điều chỉnh, mà thay đổi nhằm phục vụ người dân tốt hơn", ông Tuấn nói.

Tác giả: Nhật Linh



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ