Thắp nến tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước

Tin Hà Tĩnh

Tháng 7 hàng năm là dịp để cả dân tộc Việt Nam cùng tri ân, tưởng nhớ những người đã hy sinh để giành lại độc lập, tự do và bảo vệ Tổ quốc. Những ngày này, nhiều đoàn người khắp mọi miền Tổ quốc đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm (Hương Sơn, Hà Tĩnh), nơi an nghỉ của các anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.