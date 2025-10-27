Thanh tra Hà Tĩnh giúp thu hồi hơn 650 triệu tài sản tham nhũng

Một phiên họp của Ban chỉ đạo PCTN, lãng phí, tiêu cực tỉnh. Ảnh: BHT

Những kết quả nổi bật trong công tác PCTN

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản để tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh tập trung chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với yêu cầu công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, nhằm bảo đảm sự thông suốt, đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

Trong kỳ, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch tại Sở Tài chính và Sở Nội vụ theo chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, lãng phí, tiêu cực tỉnh.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản của Trung ương và của tỉnh về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm soát xung đột lợi ích, nhận quà, tặng quà theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và văn bản hướng dẫn thi hành; đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên.

Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, sắp xếp, điều chỉnh công tác điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức với số lượng 87 người.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong các tổ chức, đơn vị, qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện hành vi tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị. Trong công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán, chưa phát hiện xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra trong kỳ báo cáo.

Trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương, tổng số vụ án, bị can đang thụ lý, điều tra: 5 vụ/5 bị can, trong đó: phát hiện điều tra trong kỳ: Khởi tố 5 vụ/5 bị can; kỳ trước chuyển sang: 0 vụ. Tổng tài sản thu hồi, thu giữ từ các vụ án là 653.424.590 đồng.

So với cùng kỳ năm trước, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt hơn công tác PCTN, tiêu cực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực kỳ này đã có những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động. Đặc biệt, sau khi sắp xếp tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương, đơn vị đã tiếp tục quan tâm về công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí; chú trọng rà soát, kiện toàn cơ chế quản lý, điều hành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, góp phần tăng cường minh bạch, phòng ngừa tham nhũng ngay từ cơ sở.

Những việc cần nỗ lực trong thời gian tới

Trong kỳ, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương về công tác PCTN, tiêu cực, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tỉnh đã gắn công tác PCTN, tiêu cực với yêu cầu đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống chính quyền, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt, minh bạch và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện còn có một số hạn chế. Qua công tác thanh tra, kiểm tra tuy đã phát hiện sai phạm và xử lý về kinh tế nhưng khó xác định dấu hiệu tội phạm nên việc xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra vẫn gặp khó khăn nhất định.

Việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực chưa thường xuyên; cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị chưa có đủ thực quyền để xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ vẫn là khâu yếu nên việc phát hiện tham nhũng qua hoạt động này cũng còn hạn chế. Việc triển khai công tác PCTN, tiêu cực khu vực ngoài Nhà nước chưa được thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực đã được thụ lý.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là những phản ánh, tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về PCTN. Tập trung thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công,...; trước mắt, hoàn thành các cuộc thanh tra đối với các dự án khó khăn, vướng mắc, đồng thời triển khai thanh tra việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ nhằm phát hiện các hành vi sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chuyển cơ quan điều tra để xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

