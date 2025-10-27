Hà Tĩnh: Tiêu hủy gần 75.000 công cụ săn bắt chim di cư tự nhiên

Các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh tập trung tháo dỡ, tiêu hủy các công cụ, thiết bị người dân dùng để săn bắt trái phép chim di cư trong mùa mưa bão.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, sau nhiều đợt ra quân với sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Bộ đội Biên phòng, toàn tỉnh đã phát hiện, tiêu hủy 74.954 công cụ, thiết bị dùng để bẫy chim di cư tự nhiên trong mùa mưa bão.

Trong đó có 14.305 con chim giả; 6.740 m2 lưới đánh bắt; 53.501 que nhạ (keo bẫy chim siêu dính); tháo dỡ 399 lùm lán ẩn nấp, 9 máy phát tín hiệu. Cùng với phát hiện, tháo dỡ, tiêu hủy các công cụ, thiết bị săn bắt chim, các lực lượng chức năng đã thả vào môi trường tự nhiên 380 cá thể chim mồi và chim mắc bẫy còn sống.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tiêu hủy chim cò giả tại đồng ruộng.

Rất nhiều cá thể chim mồi và chim mắc bẫy còn sống được tái thả về môi trường tự nhiên.

Việc ngăn chặn săn bắt chim di cư tự nhiên trong mùa mưa bão được thực hiện theo Chỉ thị số 04 /CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam. Qua đó, góp phần bảo vệ sự sinh trưởng, phát triển của các loài chim hoang dã, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, tham mưu ban hành các văn bản về tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã di cư tự nhiên; tổ chức ký cam kết với các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh tại các chợ không quảng cáo, buôn bán, giết mổ, tàng trữ trái pháp luật các loài động vật hoang dã, chim tự di cư nhiên; tiếp tục phối hợp rà soát, theo dõi các tài khoản trên mạng xã hội có dấu hiệu kinh doanh chim di cư, động vật hoang dã để xử lý theo quy định của pháp luật.

