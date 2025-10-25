Phát triển kinh tế tư nhân tạo động lực cho Hà Tĩnh "cất cánh"

Trước vận hội mới mà Nghị quyết 68 mang đến, Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải về vấn đề các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đang tạo lực đẩy để khối kinh tế tư nhân địa phương xây dựng thương hiệu, vươn ra thị trường.

NĐT: Việc không mở rộng địa giới hành chính; không mở rộng được quy mô diện tích, Hà Tĩnh làm thế nào để mở rộng được địa dư để phát triển kinh tế?

Ông Võ Trọng Hải: Tỉnh Hà Tĩnh nằm ở vị trí chiến lược, có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển. Cụ thể, Hà Tĩnh có biên giới dài với Lào, giúp logistics và giao thương quốc tế dễ dàng hơn.

Hà Tĩnh còn có nguồn tài nguyên phong phú, bao gồm đất, khoáng sản, thủy sản, cảnh quan đẹp. Điều này tạo nền tảng cho các ngành kinh tế chủ lực như nông nghiệp, công nghiệp.

Hà Tĩnh có bờ biển dài 137km, nguồn lợi thủy sản dồi dào, có ngư trường rộng lớn để phát triển ngành khai thác, đánh bắt, chế biến hải sản và nhiều bãi biển đẹp thích hợp cho phát triển du lịch.

Đặc biệt, Hà Tĩnh có 3 cảng biển, bao gồm: Cảng biển nước sâu Sơn Dương, cảng Vũng Áng và cảng Xuân Hải, trong đó cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch là 1 trong 3 đầu mối giao thương biển quốc tế, có các dự án trọng điểm hình thành cụm công nghiệp nặng, từng bước trở thành khu kinh tế tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nông nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, liên kết thiếu bền vững, chế biến, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, chưa có nhiều thương hiệu nổi tiếng…

Bước vào giai đoạn mới, Hà Tĩnh cam kết sẽ làm hết sức mình để “đánh thức” các tiềm năng, lợi thế, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh. Hệ thống chính trị các cấp của tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số, kết nối số; thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững…

Với việc huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ hỗ trợ của Trung ương gắn với phát huy vai trò chủ động của nguồn lực địa phương, sẽ là cơ hội để Hà Tĩnh bứt phá trong thời gian tới.

NĐT: Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã đồng hành, chủ động đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như thế nào?

Ông Võ Trọng Hải: 8 tháng năm 2025, Hà Tĩnh thành lập mới 1.178 doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2024. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 13.000 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc.

Đây là con số tích cực trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nhân vào định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của chính quyền địa phương.

Khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp quan trọng trong tăng trưởng GRDP Hà Tĩnh, thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân đã tham gia triển khai nhiều án trọng điểm trên địa bàn.

Cộng đồng doanh nghiệp đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu ngành nghề, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp lĩnh vực chế biến – chế tạo, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ; xuất hiện các doanh nghiệp mới lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, pin năng lượng, logistics…

Nhiều doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát triển sản xuất kinh doanh, lớn mạnh về quy mô, nguồn lực, trở thành những “cánh chim đầu đàn” của kinh tế tỉnh. Có thể kể đến như: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy sản xuất Pin VinES, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh…

Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Năng lực tài chính của doanh nghiệp còn hạn chế nên khó tiếp cận vốn tín dụng; chất lượng nguồn nhân lực thấp, năng lực cạnh tranh, thị trường hẹp… nên hoạt động còn nhiều khó khăn.

NĐT: Hà Tĩnh được biết đến 2 khu kinh tế trọng điểm Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Gần đây, khu kinh tế Vũng Áng phát triển khá sôi động và hiệu quả. Tuy nhiên khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo lại quá ảm đạm, chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng, ảnh hưởng đến doanh nghiệp địa phương. Hà Tĩnh đã có giải pháp gì để đưa Khu kinh tế này phát triển xứng tầm trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Võ Trọng Hải: Với hai khu kinh tế trọng điểm là Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, môi trường kinh doanh cải thiện đã giúp các khu kinh tế này phát huy vai trò động lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Riêng Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút 156 dự án đầu tư, trong đó có 56 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 16 tỷ USD và 100 dự án trong nước với số vốn 85.054 tỷ đồng. Đây là một trong những khu kinh tế ven biển lớn nhất cả nước, tập trung nhiều dự án công nghiệp công nghệ cao, vốn đầu tư quy mô lớn.

Một số dự án nổi bật có thể kể đến như: Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast với tổng vốn 7.300 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng hơn 13.276 tỷ đồng; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II có tổng vốn 2,2 tỷ USD…

Trong số đó, nhiều dự án đã đi vào hoạt động và trở thành động lực tăng trưởng chủ lực của tỉnh như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy sản xuất Pin Vines. Chỉ tính riêng giai đoạn 2021 - 2025, tổng thu ngân sách tại Khu kinh tế Vũng Áng ước đạt 48.500 tỷ đồng, chiếm trên 56% tổng thu ngân sách toàn tỉnh; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 25,1 tỷ USD.

Còn Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm Quốc gia để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, có diện tích 56.000 ha, là động lực phát triển kinh tế phía Tây của tỉnh.

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tạo động lực cho doanh nghiệp thông qua việc thu hút đầu tư, tạo việc làm và đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Khu kinh tế này tập trung các dự án vào lĩnh vực khai thác khoáng sản, chế biến lâm sản, may mặc và các ngành sản xuất khác, tạo ra hoạt động kinh doanh sôi động và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện khu này có 29 dự án đầu tư, gồm 28 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 2.103 tỷ đồng và 1 dự án nước ngoài có vốn 4,88 triệu USD. Trong đó, 21 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, 6 dự án đang triển khai, 2 dự án chưa triển khai. Các dự án tập trung vào khai thác khoáng sản, chế biến lâm sản, may mặc, góp phần tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Tuy nhiên, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo còn một số hạn chế như: địa bàn xa trung tâm; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư còn khó khăn; công tác quản lý quy hoạch còn bất cập; một số dự án đầu tư triển khai còn gặp vướng mắc; hoạt động xuất nhập khẩu một số mặt hàng qua cửa khẩu Cầu Treo thời gian gần đây giảm… Điều này đang tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp địa phương.

Hiện, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh hoàn thành các quy hoạch để có cơ sở thu hút các dự án đầu tư; nghiên cứu đề xuất các dự án phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết, cấp bách, phù hợp với định hướng phát triển của khu kinh tế.

NĐT: Nhận định rõ vai trò của khu vực doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã có những giải pháp, chính sách, chương trình hành động cụ thể nào thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị để hỗ trợ thúc đẩy khu vực này phát triển trong thời gian sắp tới.

Ông Võ Trọng Hải: Xác định doanh nghiệp doanh nghiệp là “xương sống” của nền kinh tế, phát triển doanh nghiệp là động lực quan trọng giúp nền kinh tế tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ để thúc đẩy khu vực này phát triển.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ, nhất quán các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại nghị quyết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 18.000 - 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 - 12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đóng góp khoảng 60 - 65% GRDP, khoảng 60 - 65% tổng thu ngân sách toàn tỉnh; giải quyết việc làm cho khoảng 84 - 85% tổng số lao động; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5 - 9,5%/năm.

Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế tư nhân Hà Tĩnh phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động hội nhập, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng quốc gia và thế giới; có năng lực cạnh tranh cao; phấn đấu đến năm 2045 có ít nhất 35.000 doanh nghiệp hoạt động; đóng góp trên 65% GRDP của tỉnh.

Chương trình hành động cũng đưa ra 8 nhóm giải pháp và xác định rõ cơ chế tổ chức thực hiện nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NĐT: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Thực hiện: Anh Ngọc – Quốc Hoàn

Thiết kế: Hoàng Yến

Nguồn tin: nguoiduatin.vn