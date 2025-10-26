Hà Tĩnh: Đề xuất hơn 490 tỷ đồng bảo trì hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa năm 2026

Thực hiện Thông tư 41/2024/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng bộ, đường thủy nội địa, bao gồm các công việc như kiểm tra, quan trắc, kiểm định, bảo dưỡng và sửa chữa để đảm bảo công trình hoạt động bình thường, an toàn.

Việc đảm bảo nguồn lực thực hiện công tác bảo trì hạ tầng đảm bảo an toàn giao thông thông suốt



Thời gian qua, công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

...

Tuy nhiên, do chiều dài tuyến lớn, hàng năm chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai nên đòi hỏi nguồn kinh phí lớn để duy tu, sửa chữa. Một số hạng mục của kết cấu hạ tầng giao thông có nguy cơ xuống cấp, hư hỏng gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, khả năng khai thác và tuổi thọ công trình.

Để đảm bảo nguồn lực thực hiện công tác quản lý, bảo trì, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và khai thác hiệu quả các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa theo phân cấp, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã có Công văn số 4893/TT-SXD về việc chấp thuận nhu cầu quản lý, vận hành, khai thác bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa vào danh mục công trình cho phép chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch bảo trì hạ tầng kết cấu đường bộ năm 2026 với tổng số tiền hơn 490 tỷ đồng.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn