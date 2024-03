Thanh niên cho m.a t.u.ý vào miệng phi tang bất thành

Đối tượng Lê Văn Lạng

Trước đó, vào khoảng 11h45' ngày 25-3, tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn Nhân Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác Đội CSĐTTP về Kinh tế, ma tuý Công an huyện Thạch Hà và Công an xã Thạch Đài phối hợp với Công an xã Tân Lâm Hương tiến hành bắt quả tang Lê Văn Lạng về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng nhanh chóng định nuốt gói ni lông có chứa ma túy vào miệng để tẩu tán tang vật nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời khống chế, bắt đối tượng phải “nhả” gói ni lông có chứa ma tuý để thu giữ.

Quá trình làm việc, đối tượng Lê Văn Lạng khai nhận mua ma tuý về cất trữ để sử dụng thì cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang.

Theo tài liệu, Lê Văn Lạng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó có 1 tiền án về tội "Cố ý thương tích", 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" chấp hành xong bản án phạt tù trở về địa phương từ năm 2020.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Lạng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Q.H

Nguồn tin: anninhthudo.vn