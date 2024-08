Thanh Hóa: Một ngôi nhà nằm cheo leo vì sạt lở

Video phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

Mưa lớn đã làm sạt trượt taluy âm (lún sâu khoảng 2 mét) tại lý trình Km88+750 đến Km88+850, Quốc lộ 15C thuộc địa phần bản Na Tao, xã Pù Nhi, làm hư hỏng 100m mặt đường. Trong đó có một ngôi nhà của người dân bị nứt, nằm cheo leo phía taluy âm.

Nguyên nhân được xác định do những ngày qua, trên địa bàn huyện Mường Lát (Thanh Hóa) có mưa lớn kéo dài, cộng với nền địa chất yếu đã làm sạt trượt, hư hỏng một phần mặt đường Quốc lộ 15C.

... Ngôi nhà bị nứt, hư hỏng nghiêm trọng

Ngay sau khi sự cố xảy ra, huyện Mường Lát đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiệt hại; di dời khẩn cấp hộ gia đình bị ảnh hưởng và chỉ đạo đơn vị quản lý giao thông tiến hành đặt biển cảnh báo tại điểm đầu và cuối điểm sạt lở nhằm cảnh báo người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến biết để phòng tránh.

Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Pù Nhi xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với các hộ dân bản Na Tao theo phương châm 4 tại chỗ, di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi sơ tán an toàn.

