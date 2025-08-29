Thái Lan: Bà Paetongtarn Shinawatra bước vào "ngày phán quyết"

Ngay cả khi phán quyết có lợi cho bà Paetongtarn Shinawatra, bối cảnh chính trị đã thay đổi, khiến nhiệm kỳ thủ tướng của bà phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn.

Thách thức cấp bách nhất là khủng hoảng niềm tin. Nhiều người Thái vẫn cảm thấy bất an trước những phát ngôn được cho là của bà Paetongtarn trong đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Theo nội dung đoạn ghi âm, quân đội Thái Lan bị coi là một đối thủ.

Tờ Bangkok Post cho rằng điều này được chứng minh qua một cuộc thăm dò gần đây của Viện thăm dò dư luận NIDA (Nida Poll), trong đó sự ủng hộ của công chúng đối với chính phủ do đảng Pheu Thai lãnh đạo đang giảm dần kể từ khi đoạn ghi âm được công bố.

Nếu vượt qua được thách thức pháp lý này, bà Paetongtarn dự kiến phải đối mặt với cuộc tranh luận gay gắt từ phe đối lập nhằm làm suy yếu chính quyền của bà.

Đồng thời, những trở ngại kinh tế ngày càng lớn, từ nợ hộ gia đình tăng vọt đến tăng trưởng trì trệ, cũng là một mối đe dọa tiềm tàng đối với sự ổn định của chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ - bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post



Ông Stithorn Thananithichot, nhà khoa học chính trị tại Trường Đại học Chulalongkorn, cho biết bà Paetongtarn và nhóm của bà có vẻ tự tin rằng bà sẽ không bị cách chức.

...

Nếu "thoát nạn", bà có thể sẽ giữ chức vụ thủ tướng thêm 4 tháng nữa trước khi giải tán Hạ viện để kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử. Với ông Stithorn, đây có thể là một khoảng thời gian ngắn để thúc đẩy các chính sách quan trọng nhằm đạt được những thành tựu cụ thể.

Trong khi đó, ông Thanaporn Sriyakul, giám đốc Viện Phân tích Chính trị và Chính sách, nghĩ bà Paetongtarn khó có thể vượt qua.

Về việc liệu ông Chaikasem Nitisiri, ứng cử viên khác của đảng Pheu Thai cho chức thủ tướng, có thể kế nhiệm bà hay không, điều đó sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của đảng Pheu Thai so với đảng Bhumjaithai và Đảng Nhân dân.

Còn theo ông Yutthaporn Issarachai, giảng viên khoa khoa học chính trị của Trường Đại học Mở Sukhothai Thammathirat, các thuật ngữ như "vi phạm đạo đức nghiêm trọng" thiếu định nghĩa chính xác và cuối cùng phụ thuộc vào cách diễn giải của Tòa án Hiến pháp.

Nếu tòa án quyết định bà không đủ tiêu chuẩn do vi phạm đạo đức nghiêm trọng, toàn bộ nội các sẽ bị coi là đã mãn nhiệm.

Tuy nhiên, nội các vẫn sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách là chính phủ tạm quyền cho đến khi một nội các mới được thành lập, và ông Phumtham Wechayachai sẽ trở lại với vai trò thủ tướng tạm quyền.

Bước tiếp theo sẽ là Hạ viện bầu một thủ tướng mới. Các ứng cử viên tiềm năng bao gồm ông Chaikasem của đảng Pheu Thai, Tướng Prayut Chan-o-cha (cũng là cựu thủ tướng), thành viên hội đồng cơ mật, ông Pirapan Salirathavibhaga của đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất, ông Jurin Laksanawisit của đảng Dân chủ và ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai.

Tác giả: Huệ Bình

