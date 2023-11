Tạm giữ nữ nhân viên Văn phòng nhà đất lừa đảo "sổ đỏ" bằng thủ đoạn tinh vi

Theo tài liệu trong hồ sơ của Cơ quan CSĐT, cuối tháng 10/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu nhận được thông tin tố giác của quần chúng về việc Trịnh Thị Kim Nhung, SN 1976, trú tại tổ 8, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, hiện đang công tác tại văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu có những biểu hiện bất minh về tài sản và các giao dịch đất đai.

Các lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Nhung.



Sau khi tiếp nhận thông tin, các trinh sát Cảnh sát kinh tế đã xác minh thông tin, được biết, thời gian gần đây Nhung có biểu hiện đầu tư kinh doanh thua lỗ lớn, nợ nần tiền bạc một số người. Sau đó Nhung đã rao bán một số mảnh đất lấy tiền trả nợ.

Vấn đề đáng ngờ là những mảnh đất Nhung bán có giá rẻ bất ngờ so với mặt bằng thị trường. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh sâu thêm, Tổ trinh sát phát hiện điều đáng ngờ về những lô đất Nhung đã giao dịch thành công ở thực địa lại đang thuộc quyền sử dụng ổn định, không tranh chấp của người khác từ lâu, bản thân họ không có nhu cầu chuyển nhượng.

Các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế nhận định: Đối tượng Nhung có biểu hiện tham gia chơi chứng khoán, sàn ảo trên mạng dẫn tới nợ nần, do thiếu tiền nên có khả năng Nhung sẽ lợi dụng vị trí công tác của bản thân để làm sổ đất giả mạo lừa bán cho những người có nhu cầu.

Phòng CSKT thu thập thêm một số tài liệu, tiến hành triệu tập đối tượng, động viên thành khẩn khai báo sai phạm để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhanh chóng thu hồi tài sản cho người bị hại.

Đối tượng Trịnh Thị Kim Nhung.



Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, ngày 3/11, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập đối tượng lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trịnh Thị Kim Nhung thành khẩn khai nhận thời gian trước tháng 11/2023 bản thân công tác tại văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu, được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại địa bàn phường Đông Phong. Thời gian qua, Nhung được giao tiếp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) do UBND phường Đông Phong bàn giao để lưu trữ và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới trả cho người dân có nhu cầu đổi sổ.

...

Do nợ nần, thua lỗ đầu tư tiền điện tử (tiền ảo) nên Nhung đã nảy sinh ý định không đục lỗ (đánh dấu hủy GCN) các giấy tờ đó để nộp lưu mà tự ý chỉnh sửa thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nộp cấp đổi thành thông tin của mình bằng thủ đoạn lấy dao lam (dao cạo râu) cạo chữ in trên GCN, rồi dùng đầu tẩy trên bút chì tẩy sạch thông tin người có quyền sử dụng cũ rồi nhập thông tin cá nhân của bản thân lên máy tính và căn chỉnh in lại lên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xóa thông tin.

Tiếp đó, Nhung vào phần mềm VILIS (phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất) để chỉnh sửa thông tin ghi trong phần mềm thành thông tin của mình cho khớp với bản cứng GCN.

Đối tượng Nhung và tang vật tại cơ quan điều tra.



Khi đã hoàn chỉnh thủ đoạn “phù phép” biến GCN của người khác thành của mình, Nhung đã gọi điện cho những người quen làm nhân viên của Văn phòng môi giới bất động sản Tuấn Tuyền, Xanh Tiến Phát trên địa bàn thành phố Lai Châu và những người có nhu cầu mua đất giới thiệu bản thân có một số lô đất cần chuyển nhượng với giá rẻ.

Kết quả, từ đầu tháng 10 đến thời điểm hiện tại, Nhung đã lừa chuyển nhượng được 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 văn phòng bất động sản nêu trên và 3 người dân có nhu cầu mua đất, chiếm đoạt được tổng số tiền 3,22 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này, Nhung sử dụng để trang trải nợ nần và nạp vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử CSINGTRADE. Nhung đã tự xin thôi việc, nghỉ làm tại Văn phòng đăng ký đất đai từ ngày 1/11/2023.

Nhung khai nhận đã thực hiện 6 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở 2 đơn vị Công chứng trên địa bàn thành phố. Khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng thì nhân viên của các Công chứng viên không kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kỹ càng nên không biết thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị tẩy xóa chỉnh sửa.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Thị Kim Nhung về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, làm rõ những hành vi liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hồng Dương

Nguồn tin: Báo BVPL