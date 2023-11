Hà Tĩnh: Đánh sập đường dây lừa đảo xuyên Việt, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh phát hiện nhóm “Data chất lượng toàn quốc” với gần 1.000 thành viên. Trên nhóm này có tài khoản facebook “Thư vũ” thường xuyên đăng bài bán các loại dữ liệu cá nhân như: thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản…

Xác định việc mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân là một trong các nguyên nhân phát sinh tội phạm, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh báo cáo, đề xuất xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Đinh Quốc Tuấn.



Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng: Nguyễn Phúc Vinh (sinh năm 1999, trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Nhữ Thị Nguyên (1988, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, sống chung với Vinh như vợ chồng, đối tượng quản lý và sử dụng tài khoản facebook “Thư vũ” ) đã nhiều lần thu thập, mua dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận. Nguyên và Vinh lập nhiều tài khoản Facebook, Telegram... đăng tải chào bán data.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên đã bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng dữ liệu cá nhân mua từ Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, từ cuối tháng 9/2022, Đinh Quốc Tuấn (sinh năm 1987, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1990, trú tại huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái) đã lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân và bị chúng chiếm đoạt...

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, các đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng, Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thắm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nguyên, Nguyễn Phúc Vinh về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Ai là bị hại của vụ án xin liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh theo địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, SĐT 069.2628312, để được giải quyết.

