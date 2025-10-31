Tài xế lái ô tô ra đầu thú sau khi tông chết người, trốn vào rẫy cà phê

Khoảnh khắc xe ô tô do tài xế Cường điều khiển tông trúng người đi xe máy trên quốc lộ 14 chiều 30-10 - Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Ngày 31-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai xác nhận cơ quan công an đã tạm giữ tài xế lái xe ô tô tông chết người đi xe máy rồi bỏ trốn.

Tài xế vừa bị tạm giữ là Trần Văn Cường (57 tuổi, trú tại xã Ia Phí, Gia Lai).

Nạn nhân đi xe máy chết trong vụ tai nạn là chị N.T.K.T. (39 tuổi), trú xã Biển Hồ.

Hiện tài xế Cường đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận thụ lý điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chiều 30-10, tài xế Cường lái ô tô gầm cao chạy trên quốc lộ 14 hướng từ Kon Tum qua Pleiku.

Khi đến km1587+900 qua thôn 7, xã Biển Hồ, xe ô tô lao với tốc độ cao và tông trúng xe máy của chị T. đang cùng chiều phía trước làm nạn nhân văng ra đường.

Dù được người đi đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 nhưng do bị thương quá nặng, chị T. đã qua đời.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ trốn vào những con đường nhỏ trong khu vực rẫy cà phê cạnh Biển Hồ.

Ngay sau đó cảnh sát giao thông đã phối hợp công an địa phương tổ chức xác minh, truy đuổi.

Đến tối cùng ngày, tài xế Cường đã đến đầu thú tại Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Qua xác minh, tài xế Cường lái ô tô không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ gây tai nạn. Khu vực xảy ra tai nạn là đường 2 chiều, mặt đường nhựa rộng 11 mét, có biển báo. Kết quả kiểm tra chất kích thích cho thấy tài xế Cường có nồng độ cồn 0,026 mg/l.



Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ