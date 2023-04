Tài xế container kể lúc bị nhóm công nhân hành hung

Ngày 24/4, tài xế container Phan Văn Ngôn (34 tuổi, trú tỉnh Bình Định) vẫn nằm điều trị tại Khoa Chấn thương - Y học thể thao Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, sau khi bị nhóm công nhân làm đường của Công ty CP Xây dựng 484 hành hung.

Chia sẻ với Zing, tài xế Ngôn cho biết sau 3 ngày điều trị anh vẫn thấy choáng váng đầu, đau vùng cổ, tê tay và đau khắp cơ thể do bị đánh. Nạn nhân còn phải truyền nước và theo dõi diễn biến sức khỏe sau vụ hành hung.

“Nhóm 3-5 người họ lao vào dùng cọc tiêu nhựa, gậy nhựa hiệu lệnh đánh tới tấp, có người còn lao vào đấm, đá vào ngực khiến tôi khó thở. Bị đánh, tôi chỉ biết ôm đầu rồi chạy lên xe chốt cửa, gọi cầu cứu công an”, tài xế Ngôn nhớ lại.

Tài xế Ngôn kể lại phút bị nhóm công nhân hành hung.



Nam tài xế cho biết khoảng 19h ngày 21/4, anh điều khiển container biển số Bình Định chở hoa quả trên đường ra Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) nhập hàng cho công ty.

Khi chạy đến đoạn qua Cửa hàng xăng dầu Thạch Thanh (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), một công nhân ra hiệu lệnh thông báo dừng lại nhường đường cho xe làn đối diện đi qua đoạn đường đang thi công.

Hơn 10 phút sau, thấy làn đường bên cạnh thông thoáng, không còn người chỉ dẫn hiệu lệnh, nên tài xế Ngôn đánh lái vượt qua, thì bị nhóm công nhân chặn lại, đánh vào cửa yêu cầu xuống xe "nói chuyện".

Trong lúc lời qua tiếng lại, nam tài xế bị nhóm công nhân lao vào dùng cọc tiêu nhựa dài gần một m và gậy nhựa hiệu lệnh hành hung.

“Bị đánh tới tấp, tôi chỉ biết ôm đầu chạy lên xe khóa cửa rồi gọi cầu cứu công an. Lúc công an tới làm việc, tôi bước xuống thì chân tay tê cứng, ngã ra đường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu”, nam tài xế nhớ lại.

Đoạn đường vừa thi công xong, nơi xảy ra vụ việc.



Nạn nhân cho biết đã trình báo sự việc đến công an sở tại và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý người vi phạm.

Trong khi đó, ông Phạm Tiến Hùng, kỹ thuật giám sát công trường Công ty CP Xây dựng 484, cho biết nhóm người liên quan vụ việc do đơn vị an toàn giao thông thuê theo thời vụ.

"Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, lại vào chập tối, nên khó ngăn chặn kịp thời. Có thể lúc tài xế đi vào phạm vi công trường, 2 bên đã không kìm chế sự nóng giận mà xảy sự cố. Sau vụ việc, đơn vị đã vào thăm hỏi bệnh nhân và chờ kết luận từ công an", ông Hùng nói.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) cho biết đang triệu tập làm việc với nhóm người liên quan để xác định nguyên nhân. Công an cũng yêu cầu bệnh viện cung cấp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để tiến hành giám định thương tật do vụ hành hung gây ra.

