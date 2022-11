Tài tử Lee Min Ho tái xuất màn ảnh nhỏ

Bộ phim truyền hình Ask the Stars đang trở thành chủ đề gây sốt trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc khi tung ra những hình ảnh đầu tiên hé lộ nhiều chi tiết xoay quanh hai nhân vật chính. Đây là dự án truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả ngay từ khi công bố cặp diễn viên chính do hai ngôi sao đình đám Lee Min Ho và Gong Hyo Jin đảm nhận.

Tạo hình Lee Min Ho trong Ask the Stars.



Đặc biệt, Lee Min Ho thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài nam tính, cuốn hút. Trước đó, trong thời gian quảng bá cho bộ phim Pachiko, ngôi sao Vườn sao băng bị nhận xét xuống sắc đáng kể. Thế nhưng hiện tại, anh đã có màn lột xác ấn tượng sau thời gian mất phong độ về ngoại hình. Theo tài tử sinh năm 1987, nhờ tìm hiểu và có những phương pháp chăm sóc da, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, anh đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng cân đối như trước.

Cũng trong bộ ảnh lần này, tấm hình ghi lại khoảnh khắc tương tác giữa hai nhân vật chính đang được bàn luận sôi nổi. Điều này càng làm khán giả thêm phần chờ đợi vào màn hợp tác lần đầu tiên giữa hai ngôi sao đình đám của showbiz Hàn trên màn ảnh nhỏ.

Khoảnh khắc tương tác giữa hai nhân vật chính trong Ask the Stars.

...

Vào tháng 3 vừa qua, Lee Min Ho chính thức trở lại màn ảnh Hàn với vai diễn tra nam Han Su trong bộ phim Pachinko. Đặc biệt, cảnh nóng của anh với nữ chính Kim Min Ha trong tác phẩm này khiến dân tình được một phen rôm rả.

Tuy nhiên, diễn xuất nhạt nhòa của Lee Min Ho chưa thực sự khiến một bộ phận khán giả hài lòng. Chưa kể, nam diễn viên thường xuyên bị đem lên bàn cân so sánh với nữ chính Pachinko về cách thể hiện nhân vật.

Dẫu còn gây nhiều tranh cãi nhưng sự trở lại của Lee Min Ho vẫn chứng minh đẳng cấp và tên tuổi của anh không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Khi nói đến những diễn viên nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc không thể không nhắc đến Lee Min Ho. Nam diễn viên từng có ước mơ khi còn nhỏ là được trở thành cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, một cơ hội đã đến với Lee Min Ho khi anh ký hợp đồng với công ty giải trí. Điều này đã khiến Lee Min Ho gác lại giấc mơ thuở bé của mình.

Ở thời điểm hiện tại, Lee Min Ho đã là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc và cũng là à nam diễn viên Hàn Quốc sở hữu nhiều lượt theo dõi nhất trên Instagram với con số hơn 29 triệu lượt.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn