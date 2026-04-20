Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đắk Lắk, 2 người tử vong tại chỗ

Chiều 20-4, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày, tại Km45+350 Quốc lộ 19C (đoạn qua xã Xuân Lãnh).

...

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Bùi Văn Mùi (SN 1992, ngụ xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo BKS 78H - 015.27 kéo theo rơ-moóc 78R - 009.28 lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo tông vào xe máy BKS 78X1-3544 do ông Đặng Văn H. (SN 1960) điều khiển, chở theo bà Nguyễn Thị L. (SN 1963, cùng ngụ xã Xuân Lãnh) lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến ông H. và bà L. tử vong tại chỗ.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động