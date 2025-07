T.a.i n.ạ.n liên hoàn trên Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh, 2 cha con t.ử v.o.n.g

Hiện trường vụ tai nạn

Video: Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, ô tô tải mang BKS 50H do tài xế D.K.T. (sinh năm 1999, trú xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) điều khiển, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi tới vị trí trên, xảy ra va chạm với ô tô mang BKS 38A do anh N.T.B. (sinh năm 1980, trú xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) chở theo vợ và 2 con đang đi cùng chiều.

Sau khi va chạm, ô tô BKS 38A bị đẩy sang làn đường ngược chiều qua khoảng hở dải phân cách và tiếp tục va chạm với ô tô khách mang BKS 37H do tài xế N.N.C. (sinh năm 1986, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng Bắc - Nam.

... Hiện trường vụ tai nạn



Vụ tai nạn khiến anh N.T.B. tử vong tại chỗ; vợ và 2 con của anh B. bị thương nặng, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ô tô 38A bị hư hỏng, biến dạng.

Đến rạng sáng 21-7, cháu N.T.T.U. (sinh năm 2016, con gái của anh N.T.B.) đã không qua khỏi.

Ô tô bị hư hỏng biến dạng



Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

