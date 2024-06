Sự thật về clip chiến sĩ Công an ôm cổ người đàn ông giữa chợ

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip, trong đó thể hiện tổ công tác Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá yêu cầu một người đàn ông đi xe gắn máy hợp tác, xuất trình giấy tờ để lực lượng chức năng kiểm tra. Đáng chú ý, trong clip có giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi với lời lẽ gay gắt, hô hoán nhiều người vây quanh chiến sĩ Công an ôm cổ người vi phạm. Người phụ nữ thản nhiên cho rằng, người dân được phép buôn bán hàng hóa dưới lòng đường, vỉa hè.

Mặc dù đã có biển "Cấm họp chợ" nhưng người dân vẫn không chấp hành.

Sau khi clip trên được phát tán, lan truyền nhanh chóng trên nền tảng mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm, tương tác bình luận của đông đảo cộng đồng mạng. Trong đó, không ít người dù chưa tìm hiểu đầy đủ thông tin, diễn biến của vụ việc nhưng đã có những lời lẽ khiếm nhã, lên án lực lượng Công an làm nhiệm vụ.

Để làm sáng tỏ nội dung đoạn clip nói trên, chúng tôi đã liên hệ với Công an huyện Hà Trung, chính quyền địa phương thị trấn Hà Trung và xã Hà Bình tìm hiểu, xác minh sự việc.

Trả lời báo chí, Thiếu tá Phạm Trắc Cường - Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Hà Trung cho biết, thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND huyện Hà Trung về “Triển khai công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Hà Trung”; Kế hoạch số 49/KH-CAHT ngày 2/4/2024 của Công an huyện Hà Trung về “Huy động lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT năm 2024”; Kế hoạch 64/KH-CAHT ngày 13/4/2024 về “Tổng kiểm soát mô tô, xe máy trên địa bàn huyện Hà Trung”. Từ ngày 3/6/2024 đến ngày 7/6/2024, Công an huyện Hà Trung phân công 1 tổ công tác (đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Đội CSGT – TT, Công an huyện Hà Trung; đồng chí Lại Khắc Thế, Công an thị trấn Hà Trung và đồng chí Trương Văn Tuấn, Công an xã Hà Bình) phối hợp cùng chính quyền thị trấn Hà Trung và xã Hà Bình làm nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra xử lý các trường hợp tham gia họp chợ trái phép tại khu vực ngã tư, đường vào nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Trung. Theo đó, từ ngày 3/6/2024 đến ngày 5/6/2024, tổ công tác đã phát hiện, kiểm tra, lập biên bản 17 trường hợp vi phạm về giao thông đường bộ.

Tổ công tác yêu cầu người vi phạm xuất trình giấy tờ kiểm tra nhưng ông Đỗ Văn Sáu bất hợp tác.

Trong thời tổ công tác làm nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Hồng, (SN 1977), trú tại thôn Xuân Áng, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, làm nghề buôn bán thịt lợn tại khu vực đã cắm biển “Cấm họp chợ”, thường xuyên dùng điện thoại cá nhân quay clip hình ảnh tổ công tác làm việc rồi đăng tải lên Facebook thông qua tài khoản “Nguyễn Hồng”.

Những clip của bà Nguyễn Thị Hồng đa phần phản ánh việc người dân đến khu vực họp chợ, mua bán hàng hóa và bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý. Trong đó, nổi bật là clip thể hiện tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với ông Đỗ Văn Sáu, trú tại thôn Phú Thọ, xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, khoảng 9h20’ ngày 5/6/2024, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đảm bảo ANTT phát hiện ông Đỗ Văn Sáu (SN 1957), trú tại thôn Phú Thọ, xã Hà Lai, huyện Hà Trung điều khiển xe gắn máy BKS: 36M6-0852 đi đến khu vực ngã tư (có cắm biển Cấm họp chợ) thì dừng xe xuống mua hàng hóa. Tổ công tác đã thông báo cho ông Đỗ Văn Sáu về hành vi vi phạm của mình và mời người vi phạm đến để lập biên bản. Tuy nhiên, quá trình làm việc, ông Đỗ Văn Sáu không công nhận hành vi vi phạm, tỏ thái độ hợp tác và tự ý lấy phương tiện đi về. Lúc này, đồng chí Lại Khắc Thế, cán bộ tổ công tác đã ngăn cản người vi phạm thì bị ông Sáu đẩy ra, hất văng mũ kêpi xuống đất. Do vậy, đồng chí Lại Khắc Thế đã ôm giữ, kiên quyết không để ông Sáu di chuyển. Nhân sự việc này, các tiểu thương tham gia họp chợ trái phép ở khu vực xung quanh đó đã đến quan sát, quay clip và đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Lãnh đạo xã Hà Bình cho hay, sẽ tiếp tục phối hợp với thị trấn Hà Trung xử lý triệt để tình trạng họp chợ trái phép, trong thời gian tới.

Thiếu tá Phạm Trắc Cường, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Hà Trung thông tin thêm, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội là diễn biến phần sau của vụ việc, nó không phản ánh được sự toàn diện của vấn đề. Bởi, sau khi phát hiện người điều khiển phương tiện vi phạm dừng xe giữa lòng đường để mua hàng, tổ công tác đã thông báo lỗi vi phạm, yêu cầu ông Đỗ Văn Sáu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, người vi phạm không chấp hành, to tiếng và tự ý lấy phương tiện vi phạm đi về. Khi đồng chí Lại Khắc Thế ngăn cản, yêu cầu người vi phạm chấp hành thì bị ông này hất văng mũ kêpi xuống đất, buộc tổ công tác phải khống chế, không cho người này di chuyển phương tiện vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung Đỗ Văn Vinh cho biết, chợ “cóc” nói trên là khu vực giáp ranh giữa thị trấn Hà Trung và xã Hà Bình đã tồn tại từ lâu. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân nhưng chưa thể dẹp bỏ. Khu vực họp chợ trái phép nằm trên con đường dẫn vào nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Trung. Đặc biệt, tại đây có một nhà máy giày da với hàng nghìn công nhân, việc họp chợ trái phép, vào giờ cao điểm khi công nhân đi hoặc làm về khiến giao thông bị ùn tắc. Vị trí nơi ông Sáu dừng xe mua hàng xuất hiện trong clip thuộc địa giới hành chính xã Hà Bình.

Ông Nguyễn Thành Đô - Chủ tịch UBND xã Hà Bình thừa nhận, tình trạng họp chợ trái phép tại khu vực đường vào nghĩa trang liệt sĩ huyện Hà Trung đã xảy ra từ lâu, chính quyền cũng đã cắm biển “Cấm họp chợ”. Thế nhưng, mỗi khi lực lượng chức năng ra quân xử lý thì việc họp chợ trái phép cơ bản chấm dứt, khi lực lượng rút đi người dân lại tiếp tục "tái chiếm" họp chợ. Thời gian tới, xã Hà Bình sẽ tiếp tục phối hợp với thị trấn Hà Trung và cơ quan chức năng tuyên truyền, xử lý triệt để tình trạng chợ trái phép, đảm bảo trật tự công cộng.

