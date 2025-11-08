Sự thật clip cô dâu 'lườm cháy mặt', quát chồng trong lễ ăn hỏi

Your browser does not support the video tag.

Thực hư cô dâu ‘lườm, mắng’ chồng trong lễ ăn hỏi Cô dâu Thùy Linh khẳng định cả hai chỉ đang trao đổi về đội bê tráp, không hề xảy ra cãi vã.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại khoảnh khắc trong một lễ ăn hỏi, cô dâu quay sang nói chuyện với chú rể với thái độ khá căng thẳng. Nét mặt nghiêm nghị của cô dâu khiến nhiều người cho rằng cô đang tỏ thái độ bực dọc, thậm chí “mắng” chú rể giữa buổi lễ.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều dân mạng tò mò về cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật chính. Một số ý kiến cho rằng hành động của cô dâu “thiếu khéo léo”, có thể khiến chú rể khó xử giữa đám đông. Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận bênh vực, cho rằng đây chỉ là “hiểu lầm do góc quay” và biểu cảm tự nhiên bị mạng xã hội phóng đại.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thùy Linh (24 tuổi, Phú Thọ), cô dâu trong clip viral, xác nhận khoảnh khắc được ghi lại trong lễ ăn hỏi của mình và chồng hơn 5 tuổi, diễn ra vào ngày 21-22/10.

Linh cho biết cả hai quen nhau từ năm 2016, đến năm 2021 mới chính thức yêu nhau. Cặp đôi hiện cùng làm việc trong lĩnh vực xe máy điện.

...

Nói về thái độ được cho là “lườm, mắng” chú rể, Linh bộc bạch: “Lúc đó, tôi chỉ đang trao đổi với chồng, không có cãi vã gì. Chồng tôi có thắc mắc vì đội bê tráp sau khi xong việc lại về luôn, không ở lại dự lễ. Tôi chỉ giải thích rằng đội đó không phải người thuê, nên họ về là bình thường”.

Thùy Linh và chồng yêu nhau từ 2021.

Thùy Linh cho biết cô khá bất ngờ khi clip lan truyền nhanh đến vậy. Sau buổi lễ, bạn bè gửi cho cô mới biết viral.

“Tính tôi vốn nghiêm túc, khi làm việc hay nói chuyện đều rõ ràng. Mặt tôi cũng khá sắc nên nhiều người có thể hiểu lầm. Hôm đó, tôi còn không trang điểm nên trông càng nghiêm hơn”, Linh trải lòng.

Theo Linh, chồng cô là người hiền lành, luôn tôn trọng và nhường nhịn vợ trong cuộc sống hàng ngày. Cả hai đều cảm thấy vui vì buổi lễ diễn ra suôn sẻ và đang chuẩn bị cho đám cưới sắp tới.

Hiện clip của cô dâu Thùy Linh vẫn tiếp tục thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, song cả hai nhân vật chính cho biết họ không bị ảnh hưởng tiêu cực và vẫn giữ tâm lý thoải mái trước ngày trọng đại.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn