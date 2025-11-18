Shark Thuỷ đã đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng cho ai?

Đưa hối lộ để "làm đẹp" báo cáo tài chính

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Ngọc Thuỷ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup (tức Shark Thuỷ) khai vào năm 2016, do Công ty Egroup không có nhiều hoạt động kinh doanh, nhận thấy cần phải "làm đẹp" báo cáo tài chính, tạo hình ảnh là Công ty có doanh thu lớn để thu hút các nhà đầu tư.

Do đó, Thủy cùng với Nguyễn Mạnh Phú - Giám đốc tài chính Công ty Egroup đã liên hệ, gặp mặt Tống Thị Kim Liên - Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần (là đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại di động có doanh thu rất lớn tại Tp.Hồ Chí Minh), đặt vấn đề Công ty Nhất Trần "chạy doanh thu" cho Công ty Egroup.

Qua trao đổi, Liên đồng ý để chạy doanh thu cho Công ty Egroup với điều kiện Thủy phải trả tiền phí dịch vụ cho Liên là 2%/ tổng số tiền doanh thu ảo ghi nhận bằng hình thức trả ngoài số sách kế toán (chuyển khoản vào tài khoản cá nhân ngay sau mỗi giao dịch).

Kết luận điều tra xác định, Shark Thuỷ đưa hối lộ số tiền hơn 31 tỷ đồng.



Sau đó, Thuỷ giao cho Phú phụ trách việc chạy doanh thu giữa Công ty Egroup và Công ty Nhất Trần. Thủy là người quyết định số doanh thu hàng năm, sau đó Thuỷ hoặc Phú thông báo trước cho Liên mỗi năm cần doanh thu bao nhiêu để Liên cân đối, chỉ đạo nhân viên lập bảng kế hoạch bán hàng trong năm đó; xác định chi tiết hàng tháng sẽ mua, bán số lượng thẻ điện thoại tương đương với số tiền phù hợp theo yêu cầu doanh thu mà Thủy, Phú đưa ra.

Từ năm 2016 đến năm 2021, Công ty Egroup đã ký 12 hợp đồng kinh tế mua, bán thẻ điện thoại với 6 Công ty theo chỉ định của Liên, được ghi nhận doanh thu là hơn 2.300 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính.

Để được ghi nhận doanh thu như trên, Thuỷ phải trả cho Liên 2% tương đương hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2021, Công ty Egroup không có dòng tiền mới từ nhà đầu tư, gặp khủng hoảng về tài chính, Thuỷ không thu xếp được tiền nên Thuỷ mới đưa Liên hơn 31,9 tỷ đồng.

Trong số tiền trên có 20,4 tỷ đồng đưa từ ngày 01/01/2018 đến tháng 02/2020 (thời điểm BLHS năm 2015 có hiệu lực). Do đó, hành vi của Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú phạm vào tội "Đưa hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS.

Chỉ nhận tiền mặt hoặc qua tài khoản được chỉ định

Tại cơ quan điều tra, Tống Thị Kim Liên, khai, từ khi thành lập ngày 10/01/2014 đến nay, Công ty Nhất Trần đã thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện nhiều lần; nhưng Tống Thị Kim Liên là người trực tiếp bỏ toàn bộ vốn thành lập và quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty Nhất Trần. Những người khác đứng tên cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật là đứng tên hộ cho Liên.

Ngoài Công ty Nhất Trần, Liên còn thành lập Công ty Cổ phần Mobilenet Security và Công ty TNHH Phú Lê Huy.

Năm 2016, thông qua quan hệ quen biết cá nhân, Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú đã gặp và đặt vấn đề Công ty Nhất Trần giúp Công ty Egroup chạy dòng tiền, tăng doanh thu "khống" lên vài trăm tỷ/năm với điều kiện Liên hưởng số tiền 02%/ tổng số tiền doanh thu "khống".

Liên đồng ý và yêu cầu số tiền 2% phải trả ngoài số sách kế toán, bằng hình thức đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân theo chỉ định của Liên sau mỗi giao dịch.

Từ ngày 14/12/2016 đến ngày 01/04/2021, với vai trò Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, Liên đã chỉ đạo nhân viên lập, ký kết 12 Hợp đồng kinh tế khống, xuất các hóa đơn GTGT khống giúp Công ty Egroup ghi nhận doanh thu "khống" 2.300 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính.

Thực tế, Công ty Egroup không kinh doanh thẻ điện thoại, chỉ là đơn vị trung gian có dòng tiền chạy qua bằng hình thức ký các hợp đồng kinh doanh không có thật giữa bên mua và bên bán theo chỉ định của Liên.

Sau khi giúp Công ty Egroup ghi nhận doanh thu "khống", Liên đã nhận của Thủy số tiền trên. Hành vi của Tống Thị Kim Liên phạm vào tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 BLHS.

