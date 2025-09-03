Sau clip 56 giây, công an xác định được nhóm thanh thiếu niên có hành động nguy hiểm

Sáng 3-9, Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, phối hợp đơn vị liên quan xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển 3 xe máy có hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 2-9, người dân cung cấp cho lãnh đạo Công an xã Vĩnh Hoàng đoạn clip dài 56 giây về việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển 3 xe máy theo hướng Nam - Bắc, đoạn qua Km 730 Quốc lộ 1, có hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhóm thanh thiếu niên có hành động khiến nhiều người lo ngại



Hành động của nhóm thanh thiếu niên khiến người đi đường cực kỳ lo ngại. Clip: MXH

Theo clip ghi lại, 4 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm ngồi trên 2 xe máy chạy song song với nhau giữa Quốc lộ 1. Những người ngồi trên xe máy dùng chân, mũ bảo hiểm và gậy đánh vào nhau. Trong khi đó, một xe máy khác đi phía sau có 2 người, trong đó người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Thời điểm trên, có nhiều phương tiện lớn đang lưu thông qua đây. Hành động này khiến nhiều người tham gia giao thông cực kỳ lo ngại.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an xã Vĩnh Hoàng triển khai xác minh và sau gần 2 giờ đã tìm ra nhóm thanh thiếu niên cùng phương tiện vi phạm, đưa về trụ sở làm việc.

Các thanh thiếu niên xuất hiện trong clip gồm H.K.H (18 tuổi), L.Đ.H, T.Q.M (cùng 17 tuổi, ngụ xã Vĩnh Linh) và N.M.Đ (21 tuổi), N.V.T (18 tuổi), T.V.H (22 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Hoàng). Làm việc tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên thừa nhận hành vi vi phạm an toàn giao thông của mình.

Vụ việc đang được công an xã Vĩnh Hoàng phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định pháp luật.

