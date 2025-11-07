Hà Tĩnh tiêu hủy hàng trăm con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Ngày 6/11, thông tin từ UBND phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật khu vực IX tổ chức tiêu hủy 145 con lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan diện rộng.

Được biết, 145 con lợn bị tiêu hủy là của 2 hộ gia đình, trong đó, hộ ông L.M.H. (TDP Tân Phong) 120 con và hộ ông N.T.P. (TDP Trường Sơn) 25 con.

Trước đó, UBND phường Vũng Áng ghi nhận tình trạng lợn ốm, chết bất thường tại 2 hộ gia đình ông L.M.H. và ông N.T.P., nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi nên đã phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật khu vực IX cùng các đơn vị liên quan lấy mẫu xét nghiệm.

Cơ quan chức năng tiêu huỷ lợn dịch.

Ngay khi có kết quả nhiễm dịch tả lợn châu Phi, cùng với việc tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh, ngành chức năng địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách, gồm: Phun tiêu độc, rắc vôi bột, lập chốt kiểm soát việc vận chuyển heo ra vào khu vực có dịch, rà soát lại toàn bộ đàn heo và yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh.

Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan diện rộng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trên địa bàn khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường, cần báo ngay cho UBND phường hoặc cán bộ thú y để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Ngoài ra, không hoang mang, không che giấu, không tự ý tiêu thụ lợn ốm, chết; Không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn không rõ nguồn gốc; Vệ sinh, khử trùng chuồng trại định kỳ bằng vôi bột hoặc thuốc sát trùng.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn