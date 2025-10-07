Quyết định cho ông Lê Quang Huy thôi làm đại biểu Quốc hội

Ông Lê Quang Huy - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 6-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; căn cứ tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu.

Xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 22-9, của ông Lê Quang Huy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết 1854 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, sáng 6-10, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13, Trung ương đồng ý để ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân.

Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Trước đó chiều 29-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, được nghỉ công tác từ ngày 1-10 theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ông Lê Quang Huy sinh năm 1966, quê Hà Nội. Ông có trình độ tiến sĩ công nghệ thông tin, kỹ sư xây dựng dân dụng. Trước khi thôi các chức vụ, ông Huy là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV, XV. Ông Huy từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội các khóa XII, XIV. Giai đoạn từ tháng 3-2014 đến 10-2017 ông là Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Sau đó từ tháng 4-2021, ông là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV, XV.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

