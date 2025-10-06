Kỷ luật cách tất cả các chức vụ với ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, được quyết định tại Hội nghị Trung ương 13, khóa XIII.

Trung ương kỷ luật cách tất cả các chức vụ với ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: P.Thắng

Sáng 6/10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khoá XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Tại hội nghị, Trung ương đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Trong đó, Trung ương đồng ý ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo nguyện vọng cá nhân.

Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá.

...

Ông Đỗ Trọng Hưng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Đỗ Trọng Hưng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Trước đó, tại phiên họp ngày 26/9, Bộ Chính trị đã quyết định đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng.

Theo nhận định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đỗ Trọng Hưng trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Đỗ Trọng Hưng cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của ông Đỗ Trọng Hưng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Tác giả: Hương Giang

Nguồn tin: thanhtra.com.vn