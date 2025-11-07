Quốc lộ 1 đoạn đang thi công ở Hà Tĩnh xuất hiện dày đặc ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Video: Ổ gà, ổ voi chằng chịt trên Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh.
Sau nhiều ngày mưa lớn, mặt đường Quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, khiến việc đi lại của người dân và phương tiện gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Cẩm Kỳ
Ghi nhận dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Khang, nhiều vị trí mặt đường bị bong tróc, tạo thành hố sâu và rộng, có nơi chiếm gần nửa phần đường. Ảnh: Cẩm Kỳ
Sau mưa, nước đọng lại khiến các ổ gà, ổ voi bị che lấp, phương tiện qua lại dễ rơi vào tình trạng chao đảo, đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm. Ảnh: Cẩm Kỳ
Nhiều phương tiện buộc phải giảm tốc độ, lách sang phần đường còn lại, các xe tải, xe ô tô con phải dừng chờ để tránh va chạm. Ảnh: Cẩm Kỳ
Một số đoạn còn xuất hiện lớp nhựa bị nứt vỡ, tạo nên mặt đường gồ ghề, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Cẩm Kỳ
"Những ngày mưa lớn, mặt đường hư hỏng khiến việc điều khiển phương tiện đi lại khó khăn hơn, đặc biệt khi phải tránh xe ngược chiều hoặc qua đoạn ngập nước. Nếu không quen đường, tài xế phải hết sức chú ý mới tránh được những đoạn sụt lún”, anh Nguyễn Văn Cường, tài xế xe tải nói.
Theo tìm hiểu, tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao với tuyến tránh Kỳ Anh tới đoạn gần điểm giao cắt với đường Nguyễn Thị Bích Châu, thuộc địa phận xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh cũ, nay là xã Kỳ Khang có chiều dài 3,1 km. Phần lớn mặt đường đoạn tuyến này được xây dựng bằng kết cấu bê tông xi măng do trước đây thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa. Sau nhiều năm đầu tư hệ thống thoát nước, tình trạng ngập gần như đã được xử lý. Ảnh: Cẩm Kỳ
...
Với việc lưu lượng phương tiện tăng lên qua từng năm, mặt đường quốc lộ 1 qua xã Kỳ Khang ngày càng bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Dù đơn vị quản lý đã thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nhưng tình trạng hư hỏng vẫn tái diễn. Chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm đầu tư nâng cấp đoạn tuyến này để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Cẩm Kỳ
Trước thực tế này, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai dự án sửa chữa định kỳ một số cầu, đường trên tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có đoạn tuyến dài 3,1 km qua xã Kỳ Khang với tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng, do Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh - UDIC là nhà thầu thi công. Ảnh: Cẩm Kỳ
Các hạng mục chính gồm cào bóc, nâng nền, gia cố lề, cải tạo rãnh thoát nước và thảm bê tông nhựa hai lớp. Ảnh: Cẩm Kỳ
Trao đổi với Báo Đại đoàn kết, ông Hà Đức Nhanh, Phó giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh cho biết, từ đầu tháng 8/2025, đơn vị đã huy động nhân lực, máy móc, vật liệu, dựng lán trại để triển khai công việc. nhiều vị trí nền cũ bằng bê tông xi măng đã được đục bỏ và dặm vá bằng lớp base, những điểm hư hỏng nặng đang được khắc phục trước khi thảm hai lớp bê tông nhựa hoàn thiện. Dự kiến sau khi hoàn thành, mặt đường sẽ cao hơn nền cũ từ 40 – 60 cm, góp phần tránh ngập úng cục bộ khi mưa lớn. Ảnh: Cẩm Kỳ
"Chúng tôi đã huy động công nhân và phương tiện ra hiện trường để sửa chữa, song do mưa lớn kéo dài nên toàn bộ lớp mặt vừa thi công bị hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Thời tiết bất lợi khiến đơn vị chưa thể tiếp tục xử lý, thiệt hại cũng rất lớn vì khi nắng ráo phải làm lại toàn bộ các công đoạn từ đầu”, ông Hà Đức Nhanh nói.
Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Khu quản lý đường bộ II cho biết, chủ đầu tư đã ghi nhận tình trạng mặt đường trong quá trình thi công bị hư hỏng sau mưa lớn, tuy nhiên hiện đơn vị thi công chưa thể triển khai khắc phục ngay do ảnh hưởng của thời tiết, mưa gió và lũ lụt. Ảnh: Cẩm Kỳ
“Chúng tôi đang phối hợp tiến hành báo cáo đánh giá thiệt hại ban đầu, đồng thời yêu cầu nhà thầu theo dõi sát hiện trường để sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp khi điều kiện cho phép”, ông Dũng thông tin.
Việc cải tạo, nâng cấp đoạn đường không chỉ khắc phục bất cập kỹ thuật mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: Cẩm Kỳ
Tác giả: Cẩm Kỳ
Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết