Quảng Trị kiểm điểm Phó Giám đốc Sở Y tế do vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn liên ngành xác minh hai nội dung tố cáo đối với ông Lê Thanh Tuân, gồm: việc thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động cho Cơ sở cấp cứu ngoại viện An Đức (thuộc Công ty Cổ phần Cấp cứu 115 An Đức) và việc ông Tuân có người thân là cổ đông lớn tại một doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực, thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế.

Kết quả xác minh cho thấy, với vai trò trưởng đoàn thẩm định, ông Lê Thanh Tuân đã ký một số văn bản có sai sót trong quá trình soạn thảo và thiếu kiểm tra, rà soát, dẫn đến việc xác nhận thông tin chưa đầy đủ, làm ảnh hưởng đến quá trình cấp phép hoạt động của cơ sở An Đức.

Quá trình thẩm định hồ sơ tại Sở Y tế cũng phát sinh một số sai sót nghiệp vụ, như chưa đánh dấu mục “Không đạt” trong biên bản thẩm định, khiến hồ sơ xử lý bị kéo dài. Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định bố vợ của ông Lê Thanh Tuân có góp vốn tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp cứu y tế – ngành nghề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

Hành vi này vi phạm quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, trong đó nêu rõ người đứng đầu và cấp phó của cơ quan nhà nước không được để người thân kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trực tiếp.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Y tế tổ chức rút kinh nghiệm tập thể đối với Phòng Nghiệp vụ Y và các cá nhân liên quan, đồng thời giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh tiến hành kiểm điểm theo quy định.

