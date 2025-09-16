Quán karaoke bố trí nhân viên “đi khách” tại phòng hát

Ngày 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hồng Sơn (SN 1998, trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi chứa mại dâm.

Đằng Văn Sơn bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp



Công an cũng ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đằng Văn Sơn (SN 1984, trú tại thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo, Phú Thọ) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua nắm địa bàn, công an phát hiện tại quán karaoke 88 ở thôn Vực Lựu, xã Tam Đảo do Đằng Văn Sơn làm chủ có biểu hiện hoạt động chứa mại dâm. Hai ngôi nhà 3 tầng liên thông với nhà ở của chủ quán, lắp đặt nhiều camera giám sát, rào sắt kiên cố và chỉ cho khách quen vào.

Sơn thuê Đinh Hồng Sơn làm quản lý điều hành, trực tiếp bố trí nhân viên nữ phục vụ cho khách.

Chiều 13-9, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng đột kích quán karaoke 88, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm ngay tại phòng hát. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 1 triệu đồng tiền khách trả cho nhân viên cùng các tang vật liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận khi khách có nhu cầu, Đinh Hồng Sơn sẽ trực tiếp điều nhân viên cho khách. Sơn khai được Đằng Văn Sơn thuê làm quản lý, mọi hoạt động đều theo chỉ đạo của Đằng Văn Sơn.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp



Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đằng Văn Sơn, công an thu giữ gần 10 gr ma túy methamphetamine cùng một số vật chứng liên quan đến hoạt động chứa mại dâm tại quán. Đối tượng này thừa nhận việc điều hành các hoạt động mua bán dâm tại quán karaoke, còn số ma túy bị thu giữ Sơn khai mua về để sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, củng cố hồ sơ để xử theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Như Quỳnh



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

