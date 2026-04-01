Phát hiện vali chứa thi thể phụ nữ thả dưới chân cầu, nhân chứng kể lại thời khắc kinh hoàng

Cảnh sát Hàn Quốc đang tiến hành điều tra sau khi phát hiện một chiếc vali chứa thi thể phụ nữ tại khu vực suối Sincheon chảy qua trung tâm thành phố Daegu.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 10h30 sáng ngày 31/3, cảnh sát nhận được tin báo về một chiếc vali xuất hiện dưới cầu Jamsugyo, thuộc khu vực Chilseong-dong, quận Buk-gu. Người trình báo là một người dân đi ngang qua, phát hiện chiếc vali màu bạc nhỏ nổi trên mặt nước và cảm thấy nghi ngờ nên lập tức gọi cảnh sát.

Các phóng viên đang đưa tin về vụ việc tại khu vực lân cận sau khi một chiếc vali chứa thi thể một phụ nữ được phát hiện ở Sincheon, bên dưới cầu Jamsugyo thuộc Chilseong-dong, Buk-gu, Daegu.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: JTBC)

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu hồi chiếc vali và kiểm tra. Kết quả xác nhận bên trong có chứa thi thể một người phụ nữ.

Cảnh sát cho biết trên thi thể không phát hiện dấu vết ngoại thương do hung khí gây ra. Do không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay vật dụng cá nhân, danh tính nạn nhân hiện vẫn chưa được xác định. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu thập dấu vân tay và mẫu DNA, đồng thời gửi đến Viện Khoa học Hình sự Quốc gia (Hàn Quốc) để phục vụ công tác nhận dạng.

Một nhân chứng cho biết với JTBC rằng: “Từ sáng sớm tôi đã thấy một chiếc vali bạc nhỏ nằm dưới cầu, đi qua đi lại vài lần nhưng không thể ngờ bên trong lại có thi thể. Thật sự rất kinh hoàng”.

Hiện cảnh sát nhận định, do không có dấu hiệu bị tấn công từ bên ngoài, nạn nhân có thể tử vong do trúng độc hoặc nguyên nhân khác chưa rõ. Cơ quan chức năng đang lên kế hoạch khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời mở rộng điều tra nhằm xác định liệu vụ việc có liên quan đến hành vi phạm tội hay không.

Nguồn: JTBC

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn