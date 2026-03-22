14 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy phụ tùng ô tô ở Hàn Quốc

Lực lượng chức năng Hàn Quốc nỗ lực dập lửa. Ảnh Yonhap/Getty Images.

Đám cháy bùng phát vào khoảng giữa trưa 20/3 tại nhà máy của công ty Anjun Industrial, một doanh nghiệp chuyên sản xuất van động cơ. Lực lượng chức năng đã mất nhiều giờ để khống chế ngọn lửa, đến đêm cùng ngày mới dập tắt hoàn toàn.

Ngoài số người tử vong và bị thương nặng, còn có 35 người khác bị thương nhẹ. Theo lực lượng cứu hỏa, các nạn nhân được tìm thấy tại nhiều tầng của tòa nhà, cho thấy đám cháy lan nhanh lên các tầng trên, gây khó khăn cho việc thoát nạn.

Công ty Anjun Industrial được biết đến là nhà cung cấp linh kiện cho các hãng xe lớn như Hyundai Motor và Kia Corp, theo thông tin trên website doanh nghiệp. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc, vốn đang đóng vai trò quan trọng trên thị trường toàn cầu.

Trong thông cáo đăng tải trên website, Giám đốc điều hành Sohn Ju-hwan đã gửi lời xin lỗi, cam kết hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ rà soát toàn diện hệ thống an toàn, tăng cường kiểm tra và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Giới chức cho biết sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường, hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như các quy trình vận hành của nhà máy để xác định trách nhiệm và đưa ra các biện pháp phòng ngừa trong tương lai.

Tác giả: Tiến Anh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân