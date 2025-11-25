Phụ huynh nói bữa ăn bán trú 'không xứng tiền', trường phản hồi

Hình ảnh bữa ăn bán trú của Trường tiểu học Phù Đổng được chia sẻ trên mạng xã hội. Hiệu trưởng nhà trường xác nhận đây là hình ảnh bữa ăn tại trường nhưng chụp chưa đầy đủ - Ảnh chụp màn hình: THẢO THƯƠNG

Phụ huynh có con đang học Trường tiểu học Phù Đổng (phường Bình Phú, TP.HCM) phản ánh đến đường dây nóng Tuổi Trẻ về bữa ăn bán trú tại trường "không tương xứng với giá tiền": "Bữa ăn bán trú rất tệ, không tương xứng với chi phí phụ huynh đã đóng cho một suất ăn".

Trước đó, trong nhiều group trên mạng xã hội, hình ăn bữa ăn tại trường này chỉ có cơm trắng và thịt; thức ăn được đựng trong tô được chia sẻ và thu hút nhiều bình luận.

"Nếu đúng bữa ăn có giá 35.000 - 40.000 đồng/em chỉ có thịt, cá thôi thì tệ quá. Mong nhà trường tổ chức bữa ăn phải tương xứng với chất lượng, chi phí của phụ huynh đóng cho con", một tài khoản bình luận.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Nguyễn Trung Hiếu - Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng (phường Bình Phú, TP.HCM) - xác nhận có phụ huynh phản ánh về bữa ăn bán trú ở trường.

Thầy Hiếu cho biết đầu năm học 2025-2026, nhà trường có lời mời với tất cả các phụ huynh ghé tham quan bữa ăn của học sinh, có thể ghé đột xuất.

"Khi trường có tinh thần cởi mở, công khai với bữa ăn bán trú, nghĩa là nhà trường không có gì khuất tất. Trường tự tin với cách tổ chức bữa ăn nên có lời mời phụ huynh, thậm chí nhấn mạnh phụ huynh có thể đến đột xuất để mọi thứ khách quan, tự nhiên", thầy Hiếu nói.

...

Tuy nhiên, khi phụ huynh đến đột xuất và chụp hình ảnh bữa cơm trong tô chỉ có cơm trắng và thịt, rồi đưa lên mạng xã hội, theo thầy Hiếu là những hình ảnh chưa phản ánh hết đầy đủ bữa ăn trị giá 40.000 đồng/phần.

Bữa trưa bán trú đầy đủ gồm cơm, món mặn, đồ xào và món tráng miệng tại Trường tiểu học Phù Đổng (phường Bình Phú, TP.HCM) - Ảnh: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP



Thầy Hiếu nói thêm: "Suất ăn có giá 40.000 đồng/em, có cơm, thức ăn mặn, đồ xào. Và 40.000 đồng này bao gồm bữa ăn trưa và ăn xế; thêm món tráng miệng. Nhà trường tuân thủ thực đơn gợi ý từ các bữa ăn trường học đảm bảo; đúng trọng lượng, đủ chất".

Với gần 1.200 học sinh bán trú, bếp ăn tại Trường tiểu học Phù Đổng (phường Bình Phú, TP.HCM) là bếp ăn tại trường, do nhà trường tổ chức nấu nướng, không thuê đơn vị ngoài thực hiện.

Đối với những phản ánh về bữa ăn bán trú từ phụ huynh, thầy Hiếu cho hay nhà trường đã có hướng xử lý. "Chậm nhất đến ngày 24-11, 100% học sinh của trường sẽ được chuyển sang ăn trưa bán trú bằng khay inox thay cho tô inox hai lớp như trước. Tức là bữa ăn được trình bày đẹp hơn, phân chia từng món vào các ô trên khay như mong muốn của phụ huynh", thầy Hiếu thông tin.

Tác giả: THẢO THƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ