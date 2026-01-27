Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

Ông Trịnh Văn Quyết tham dự buổi gặp gỡ giữa Tập đoàn FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam với vai trò nhà sáng lập tập đoàn. Ảnh: FLC.

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, doanh nghiệp này cùng Hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm trao đổi định hướng hợp tác và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Buổi gặp có sự tham dự của ông Choi Youngsam, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng các đại diện Đại sứ quán. Đáng chú ý, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, cũng tham gia buổi gặp gỡ với vai trò người sáng lập tập đoàn này.

Tại buổi gặp, Đại sứ Choi Youngsam đánh giá cao định hướng phát triển đa lĩnh vực của Tập đoàn FLC, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt - Hàn đi vào chiều sâu, thông qua các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh và giao lưu kinh tế - du lịch.

Đại sứ quán Hàn Quốc cam kết tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc với thị trường Việt Nam nói chung và FLC nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng bổ trợ như du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản, hàng không và dịch vụ chất lượng cao.

Phía FLC cho biết Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn khi tại các quần thể nghỉ dưỡng của tập đoàn, khách Hàn Quốc hiện chiếm hơn 50% tổng lượng khách quốc tế hàng năm.

Với Bamboo Airways, Hàn Quốc cũng được xác định là thị trường trọng điểm ngay từ giai đoạn đầu mở rộng mạng bay quốc tế. Từ năm 2019, hãng khai thác các đường bay thẳng kết nối Việt Nam - Hàn Quốc, từ Đà Nẵng đến Seoul (Incheon), sau đó mở rộng với các tuyến bay thường lệ từ Hà Nội, Cam Ranh tới Seoul (Incheon).

Năm 2022, Bamboo Airways hợp tác với đối tác Hàn Quốc tổ chức gần 30 chuyến bay charter đưa khách tới quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

Dự kiến tháng 4/2026, FLC sẽ tổ chức roadshow xúc tiến đầu tư và du lịch tại Hàn Quốc, tiếp nối hoạt động từng được triển khai vào năm 2017 với sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức tài chính.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng tích cực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn lũy kế vượt 95 tỷ USD , đồng thời là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng đối với ngành du lịch và hàng không.

Đáng chú ý, sau hơn 3 năm gần như "đóng băng" hoạt động đầu tư mới, FLC đang cho thấy những chuyển động rõ nét trong quá trình trở lại thị trường bất động sản.

Ban lãnh đạo FLC cũng từng xác định bất động sản vẫn là lĩnh vực cốt lõi, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành. Doanh nghiệp dự kiến mảng bất động sản năm 2025 ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 635 tỷ đồng , cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 123 tỷ đồng của năm trước.

Một số dự án đang được tái khởi động hoặc hoàn thiện gồm Hausman Premium Residences (Hà Nội), Khu đô thị Hoàng Long (Thanh Hóa), Sân golf Đak Đoa và FLC Hilltop Gia Lai (Gia Lai), FLC Tropical City Hạ Long (Quảng Ninh)...

Trước đó, FLC cũng thông báo tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng , nâng quy mô vốn lên xấp xỉ 8.600 tỷ đồng .

Về phía ông Trịnh Văn Quyết, đây là lần đầu tiên nhà sáng lập Tập đoàn FLC, xuất hiện chính thức trở lại kể từ khi được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự vào cuối tháng 10/2025.

