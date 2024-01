Ông Nguyễn Nhân Chiến và câu chuyện 'Bí thư cha, Bí thư con'

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về tội “Nhận hối lộ”.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan.

Quan lộ của ông Nguyễn Nhân Chiến

Ông Nguyễn Nhân Chiến sinh năm 1960, tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, có trình độ tiến sỹ kinh tế.

Từ tháng 9/1978 đến tháng 6/1983, ông Chiến là sinh viên trường Đại học Nông nghiệp II, Việt Yên, Hà Bắc; từ tháng 10/1983 đến tháng 7/1987 là cán bộ, chi ủy viên, Bí thư Chi đoàn Ban Nông lâm nghiệp Tỉnh uỷ Hà Bắc.

Từ tháng 8/1987 đến tháng 12/1988, ông Chiến là cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Bắc (khóa V), Phó Ban Nông công nghiệp Tỉnh Đoàn.

Tháng 8/1990 đến tháng 6/1992, ông Chiến trở thành Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Hà Bắc; từ tháng 7/1992 đến tháng 8/1993, ông là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Đoàn (khóa VI), Trưởng ban Phong trào thanh niên; từ tháng 9/1993 đến tháng 11/1994, ông là Bí thư chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn.

Từ tháng 12/1994 đến tháng 9/1996, ông Chiến là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Hà Bắc; từ tháng 1/1997 đến tháng 8/1997 là Tỉnh ủy viên lâm thời, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Từ tháng 9/1997 đến tháng 1/2000, ông Chiến là Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; từ tháng 2/2000 đến tháng 1/2004 là Bí thư Thị ủy thị xã Bắc Ninh.

Từ tháng 2/2004 đến tháng 4/2008, ông Chiến làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh; từ tháng 4/2008 đến tháng 4/2011, ông là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 14/4/2011, trong kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Ninh lần thứ 23, ông Nguyễn Nhân Chiến được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, thay ông Trần Văn Túy.

Đến ngày 11/2/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII bầu ông Chiến làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đến tháng 4/2015, HĐND tỉnh Bắc Ninh bầu ông Chiến giữ vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 9/2015 tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Chiến tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy. Đến tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Tháng 9/2020 tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Chiến thôi không tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh uỷ và thôi không giữ chức Bí thư tỉnh uỷ Bắc Ninh khoá XX. Đến tháng 12/2021, ông Chiến nghỉ hưu theo chế độ.

Con trai được chỉ định làm Bí thư Thành ủy

Tháng 7/2020, ông Chiến từng bị dư luận chỉ trích vì chỉ định con trai là ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Nhân Chinh (sinh năm 1984) tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; thạc sỹ quản lý giáo dục. Ngoài con trai, ông Chiến còn có nhiều người thân giữ các vị trí cao ở các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Ông Chinh trở thành lãnh đạo thành phố không qua bầu cử mà qua con đường chỉ định. Lúc này, Ban Tổ chức Trung ương đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh xem xét việc bố trí ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, theo hướng "phải bám sát các quy định; phân tích đánh giá kỹ lưỡng, thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu trong bố trí cán bộ".

Sau 15 ngày giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, đầu tháng 8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã bàn, thống nhất phương án điều chuyển Bí thư Thành ủy TP. Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh sang làm Phó Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội.

