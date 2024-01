Bắt tạm giam ông Nguyễn Nhân Chiến bí thư tỉnh Bắc Ninh

Ông Nguyễn Nhân Chiến khi còn làm bí thư tỉnh Bắc Ninh tại một hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức năm 2020 - Ảnh: TTXVN

Ngày 24-1, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Nhân Chiến – cựu bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Nhân Chiến bị bắt trong quá trình Cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.

Trước đó Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh – cựu chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Mới đây, trong cùng vụ án, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lã Tuấn Hưng - tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

...

Trước đó, từ tháng 9-2023, Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam 7 người, trong đó có các ông: Nguyễn Hồng Sơn - phó tổng giám đốc Công ty AIC; Trần Văn Tuynh - nguyên giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh...

Ông Nguyễn Nhân Chiến 64 tuổi, từng tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp II (Việt Yên, Hà Bắc), có trình độ học vấn tiến sĩ kinh tế. Ông Chiến từng làm bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bắc Ninh rồi nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền địa phương như phó chủ tịch thường trực, chủ tịch UBND tỉnh. Từ năm 2015 ông Nguyễn Nhân Chiến làm bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh và nghỉ hưu từ năm 2021.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ