Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến - Ảnh: GIA HÂN
Sáng 10-11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Phó chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội làm Phó chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Sau khi ông Đỗ Văn Chiến được bầu, hiện Quốc hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó chủ tịch Quốc hội là ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định, ông Nguyễn Đức Hải, ông Trần Quang Phương, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Vũ Hồng Thanh, ông Lê Minh Hoan.
Ông Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê Tuyên Quang. Ông có trình độ chuyên môn Đại học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5-2024); Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (đến tháng 11-2025); Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.
...
Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Tuyên Quang, sau đó, làm Thứ trưởng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngày 4-11-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.
Đồ họa: NGỌC THÀNH
Tác giả: THÀNH CHUNG - TIẾN LONG - NGỌC AN
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ