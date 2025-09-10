Ô tô gặp tai nạn, lao qua 4 làn đường trên cao tốc như phim hành động

Your browser does not support the video tag.

Một chiếc xe ô tô đang bốc cháy đã bay lên không trung và lao qua bốn làn đường trên xa lộ Long Island, Mỹ, trong một vụ tai nạn vào hôm 3/9.

Camera hành trình của một tài xế trên đường Sunrise ghi lại cho thấy, chiếc xe Honda đời 2012 lao vút từ đường dịch vụ lên không trung.

Các quan chức cho biết một người đàn ông 70 tuổi không rõ danh tính ở Brentwood đã bị co giật khi đang lái xe.

Chiếc xe ô tô lao qua 4 làn đường trên cao tốc.

Dennison DeNatalie, phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa Bay Shore, chia sẻ với tờ The Post rằng: "Người đàn ông gặp vấn đề về sức khỏe khiến ông ấy mất kiểm soát và bay lên bờ kè, vượt qua cả làn đường hướng tây và hướng đông, rồi rơi xuống".

Theo DeNatalie, người lái xe lớn tuổi chỉ bị thương nhẹ vì không có xe nào khác liên quan đến vụ tai nạn.

Các quan chức cho biết tài xế đã được đưa đến Bệnh viện Đại học South Shore để điều trị sau vụ tai nạn và dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn.

Hình ảnh và clip từ hiện trường cho thấy chiếc xe Honda 2012 bị bẹp dúm trên nóc và kẹt giữa những cái cây bên đường Sunrise Highway khi lực lượng ứng cứu đầu tiên nỗ lực bảo vệ khu vực.

"Cái quái gì thế này?", người lái xe có gắn camera hành trình nói khi thấy chiếc xe bay thẳng qua đầu anh ta.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn


