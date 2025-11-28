Nữ sinh lớp 9 tử vong trong giờ thể dục

Vòng hoa của chính quyền địa phương, nhà trường và các tập thể, cá nhân đến viếng nữ sinh xấu số.



Chiều 27/11, đại diện Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở Quảng Xuân, xã Quảng Trạch cho biết, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26/11, em V.T.L.Đ. (sinh năm 2011), học lớp 9 cùng các bạn trong lớp tham gia chạy cự ly ngắn trong tiết thể dục.

Khi chạy được khoảng 60-70m, em Đ. có dấu hiệu mệt, chuyển sang đi bộ rồi bất ngờ ngã quỵ. Giáo viên đã nhanh chóng đưa em đến Trạm y tế xã và chuyển tiếp lên Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cấp cứu. Tuy nhiên, đáng tiếc là em đã tử vong. Các bác sĩ nghi nữ sinh bị đột quỵ.

...

Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền xã Quảng Trạch và Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở Quảng Xuân cùng các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên gia đình. Chính quyền địa phương và nhà trường phối hợp hỗ trợ các thủ tục liên quan, đồng thời chia sẻ khó khăn, mất mát để gia đình sớm vượt qua nỗi đau quá lớn này.

Các bác sĩ ở địa phương khuyến cáo, qua vụ việc, các bậc phụ huynh cần thường xuyên đưa con em đi kiểm tra sức khỏe để phát hiện các dấu hiệu bệnh, nếu có điều gì bất thường thì kịp thời điều trị. Bởi việc chạy, nhảy hay vận động ở học sinh lứa tuổi mới lớn cường độ khá cao, trong khi sức khỏe có dấu hiệu không tốt nhưng không kịp thời được phát hiện, dễ dẫn đến sự cố, thậm chí tử vong đột ngột.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Nhân Dân