Nữ NSƯT tuổi 54 vẫn được gọi là "công chúa", tiết lộ lý do kín tiếng chuyện đời tư

Không còn sợ thất bại như ngày trẻ

NSƯT Mỹ Duyên sinh năm 1972, là diễn viên điện ảnh và kịch nói được khán giả yêu thích qua những vở kịch của chương trình Ngày xửa ngày xưa cùng nhiều tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình ăn khách.

Nhân vật "Cậu Sáu" làm nghề bói toán do Mỹ Duyên đảm nhận trong phim Vì mẹ anh phán chia tay. Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây, NSƯT Mỹ Duyên gây ấn tượng khi xuất hiện trong vai Cậu Sáu - 1 người làm nghề bói toán bí hiểm, nhiều toan tính trong phim Vì mẹ anh phán chia tay. Vai diễn mang màu sắc mới lạ, gây thách thức cho chị từ lời thoại, biểu cảm, đến những cảnh quay như "lên đồng".

Tuổi 54, Mỹ Duyên nói cơ hội với các vai diễn không nhiều. Diễn viên được mời đóng nhân vật mẹ, người lớn tuổi, chủ yếu làm nền hỗ trợ các diễn viên trẻ. Mỗi khi nhận được kịch bản vai diễn khác biệt và gai góc, chị nhận lời ngay vì muốn tạo màu sắc mới mẻ.

NSƯT Mỹ Duyên trở lại màn ảnh với vai lạ lẫm trong sự nghiệp.

"Tôi không còn sợ bị so sánh hay lo mình là bản sao của ai. Với tôi, nghệ thuật muôn màu nên mỗi người nghệ sĩ có quyền thể hiện và diễn xuất theo nhiều hướng khác nhau", nữ nghệ sĩ nói.

Diễn viên ít nhiều gặp áp lực vì lớp diễn viên trẻ ngày nay năng động, giỏi nghề. Chị nỗ lực nhiều hơn để bản thân không bị lạc hậu. Mỹ Duyên tự tin kinh nghiệm sống, sự từng trải và vốn nghề tích lũy qua nhiều năm là "chìa khóa" giúp chị giữ được bản lĩnh lẫn chiều sâu trong từng vai diễn.

NSƯT Mỹ Duyên luôn cố gắng cân bằng giữa hoạt động nghệ thuật và gia đình. Ảnh: FBNV.

So với thời trẻ, Mỹ Duyên đằm hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh. Với Mỹ Duyên, đam mê nghệ thuật và gia đình phải song hành, không thể nghiêng hẳn về một phía. Chính vì vậy, thời gian dành trọn cho nghề không còn nhiều như các bạn trẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc cô buộc phải nỗ lực nhiều hơn, thậm chí gấp đôi, gấp ba để không bị tụt lại. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng cho rằng bù lại, cô có kinh nghiệm sống, sự từng trải và vốn nghề tích lũy qua nhiều năm. Những yếu tố giúp cô giữ được bản lĩnh và chiều sâu trong từng vai diễn.

Hôn nhân kín tiếng với chồng Việt kiều

Thoải mái chia sẻ về nghệ thuật nhưng NSƯT Mỹ Duyên khá kín tiếng trong chuyện đời tư, đặc biệt về người bạn đời của mình. Bởi nữ nghệ sĩ quan niệm: "Gia đình là nơi trú ngụ, là nơi tôi được tự do và nghỉ ngơi. Tôi không muốn công việc ảnh hưởng đến không gian riêng đó. Với tôi, công việc là công việc, không thể để mọi thứ xô trộn rồi tác động đến gia đình. Có thể đó cũng là cách tôi bảo vệ chồng con, nhưng phần nhiều là do tính cách. Từ lúc mới vào nghề đến này, tôi xác định rõ không muốn công việc ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống riêng. Gia đình là nơi để trở về, để thư giãn, chứ không phải là nơi phải gánh thêm những điều từ bên ngoài".

... Mỹ Duyên và ông xã giữ hôn nhân bền vững nhờ trao cho nhau không gian riêng tư.

Mỹ Duyên và ông xã kết hôn từ năm 2014, khi chị đã 42 tuổi. Trước khi đám cưới diễn ra tại Đức, cả hai chung sống nhiều năm rồi mới lập gia đình.

Mỹ Duyên tự nhận không phải người nội trợ giỏi vì vụng về chuyện nấu nướng, quán xuyến nhà cửa. Trong nhà người vào bếp thường xuyên là ông xã chị. Đổi lại, diễn viên dành thời gian đón và chăm sóc con.

Lập gia đình ở tuổi không còn trẻ, Mỹ Duyên ý thức rõ vai trò của mình trong việc gìn giữ, duy trì tổ ấm. Với chị, bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng có vấn đề ở từng giai đoạn khác nhau. Tình yêu hay sự lãng mạn chỉ kéo dài khoảng 5-7 năm đầu, sau đó là cột mốc mới đòi hỏi trách nhiệm, sự tôn trọng và cả thấu hiểu để được lâu dài.

Hôn nhân Mỹ Duyên đôi khi có tranh cãi, lục đục. Ông xã người gốc Huế nên khó tính, cầu toàn, còn chị tính nghệ sĩ bay bổng, không theo giờ giấc. Sự khác biệt về tính cách, nhịp sinh hoạt từng là điều khiến nghệ sĩ nặng lòng.

Tổ ấm của NSƯT Mỹ Duyên và ông xã Việt kiều.

Hơn 10 năm hôn nhân, vợ chồng chị học chữ "nhẫn". Mỹ Duyên đùa nếu bản thân không nhịn chắc "nhà cửa tan tành lâu rồi". Vài năm qua, ông xã chị kinh doanh trang trại ở Đồng Nai nên dành nhiều thời gian coi sóc vườn tược. Mỗi cuối tuần, anh về nhà ở Tp.HCM để gặp vợ con.

Vợ chồng Mỹ Duyên có 1 cậu con trai duy nhất 14 tuổi. Con bước vào giai đoạn dậy thì với những sự thay đổi về tính cách nên diễn viên dành nhiều thời gian cho bé.

Hiện tại, mỗi khi nhận dự án, nghệ sĩ Mỹ Duyên luôn cân nhắc lịch quay, địa điểm, thời gian xa nhà. Cô quan niệm đam mê phải song hành với sức lực và điều kiện thực tế của bản thân, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình. Nếu dự án chiếm quá nhiều thời gian, khiến bản thân không thể chăm lo cho gia đình, cô sẵn sàng rút lui. Mỹ Duyên cho biết mình có thể xa con trong thời gian ngắn, vài ngày hoặc tối đa khoảng một tuần, nhưng nếu quá dài thì cô không yên tâm.

Mỹ Duyên bày tỏ luôn hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Ảnh: FBNV.

Vì vậy, nữ nghệ sĩ thường ưu tiên những dự án quay tại Tp.HCM hoặc các tỉnh lân cận để có thể di chuyển qua lại, đảm bảo vẫn theo sát cuộc sống của con. Dù con trai đã lớn, cô nói bản thân vẫn không tránh khỏi sự lo lắng của một người mẹ. Với Mỹ Duyên, gia đình luôn là ưu tiên cần được cân nhắc trước mọi quyết định nghề nghiệp.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn