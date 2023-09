Nữ MC chân dài 1m1 vướng nghi vấn nhạy cảm "đường dây 200 triệu" bức xúc lên tiếng

Mới đây, MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng làm rõ tin đồn khi vô tình bị vướng vào một thông tin nhạy cảm trên mạng xã hội.

Nữ MC phủ nhận tin đồn cô là hoa hậu “đi khách”. Chỉ vì tên viết tắt của Thanh Thanh Huyền trùng với những chữ cái viết tắt trong tên của một hoa hậu T.T.H vừa bị bắt vì “bán dâm” giá 200 triệu đồng.

Thanh Thanh Huyền bức xúc khi bị một số cư dân mạng tung tin đồn cô là hoa hậu "đi khách"

"Hãy tìm hiểu trước khi bị xem là tối cổ nha! Ngay lúc Huyền đang cần mẫn đi làm MC, thì những người không cập nhật kĩ tin tức, bình luận những thông tin sai lệch trên TikTok của Huyền. Mấy bạn đó để lại số điện thoại, địa chỉ mình báo chính quyền một lượt. Làm như vậy không những trả giá cho pháp luật, mà còn bị nghiệp quật đó. Huyền sẽ không xóa bất kì bình luận nào, vì những người thiếu văn hóa và kiến thức đó phải để tất cả thấy mặt! SOS", nữ MC lên tiếng.

Ngoài ra, Thanh Thanh Huyền còn tổng hợp và chụp lại những bình luận tiêu cực với nội dung sai sự thật khi nói cô là hoa hậu “bán hoa”. Nữ MC cho rằng đây là những bằng chứng mà phía công an mạng có thể dựa vào đó để phạt những người tung tin sai sự thật.

"Hiện tại có những bạn này! Công an mạng có thể tìm ra các bạn là ai. Mọi người xem thấy ai bình luận sai lệch nữa, thì chụp ảnh màn hình lại nhắn tin cho Huyền. Huyền báo luôn một lượt, bằng chứng để nhận quả báo sau này! Tháng mới chúc cả nhà may mắn và an yên. Một lần nữa hãy cập nhật kỹ về T.T.H (PV - tên viết tắt của hoa hậu bán dâm)", Thanh Thanh Huyền nêu rõ.

Thanh Thanh Huyền đã tổng hợp và chụp lại những bình luận tiêu cực với nội dung sai sự thật khi nói cô là hoa hậu “bán hoa”

Liên hệ với quản lý riêng của Thanh Thanh Huyền, người này khẳng định những tin đồn trên mạng xã hội là vô căn cứ. Phía Huyền hiện tại cũng chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo những cư dân mạng đưa tin, bình luận sai sự thật. Nếu sự việc bị đẩy đi quá xa mới có biện pháp xử lý mạnh mẽ hơn.

“Việc viết tắt tên hoa hậu bị phát hiện bán dâm khiến người ngoài cuộc bị vô tình hiểu lầm. May mắn lúc đó Huyền cũng đang đi dẫn chương trình. Đây cũng là lần thứ hai Huyền bị vướng vào tin đồn không đúng sự thật. Thêm vào đó, do mình đánh giá tác động của tin đồn gây ảnh hưởng lớn hay không mà có những biện pháp xử lý phù hợp”, đại diện của nữ MC nói rõ thêm.

Quản lý truyền thông cho nữ MC cũng không muốn đưa ra những bình luận, đánh giá về việc một số cô gái lấy mác "hoa hậu", "hoa khôi" để "đi khách" vì đó chỉ là những "con sâu làm rầu nồi canh".

Nữ MC có vóc dáng đẹp, đôi chân dài 1m1

Thanh Thanh Huyền sinh năm 1996 tại Nha Trang, được biết tới là MC song ngữ Việt – Anh có nhiều kinh nghiệm trong các chương trình nghệ thuật. Cô từng đỗ thủ khoa ngành Kinh doanh Thương mại của Đại học Nha Trang. Dù học về ngành Kinh tế nhưng Thanh Thanh Huyền lại bén duyên với nghề MC. Cô được biết đến với vai trò làm MC của VTV trong các chương trình như S - Vietnam, Bản Thiết Kế Cuộc Sống, Sài Gòn đêm thứ 7... Năm 2015, Thanh Thanh Huyền thử sức với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và dừng chân ở Top 15. Người đẹp từng tham gia cuộc thi Miss Charm năm 2022 và dừng chân ở Top 20. Khán giả thường nhắc tới Thanh Thanh Huyền với biệt danh “MC dẫn 3000 từ, 75 tên riêng không cần nhìn kịch bản”.

Thanh Huyền được mệnh danh nữ MC sở hữu hình thể đẹp nhất VTV với chiều cao nổi bật 1m70 cùng số đo lý tưởng 85-61-89 cm và đôi chân dài 1m1.

Không chỉ dẫn song ngữ Anh – Việt, Thanh Thanh Huyền còn trổ tài nói tiếng Thái khi đảm nhận dẫn chương trình trong đêm chung kết một cuộc thi dành cho phái mạnh vào năm ngoái.

