Nữ cựu tổng giám đốc "chèn vàng bên ngoài" sản xuất vàng SJC gây thiệt hại gần 75 tỉ đồng

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (Công ty SJC), Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao xác định với cương vị Tổng giám đốc SJC, bị can Lê Thúy Hằng đã có 5 nhóm hành vi sai phạm chính, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 95,7 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 73,5 tỉ đồng.

Bị can Lê Thúy Hằng khi còn tại vị - Ảnh: SJC



Trong vụ án này, bị can Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc Công ty SJC; Mai Quốc Uy Viễn, giám đốc xưởng vàng SJC; Trần Tấn Phát, phó giám đốc xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận, cùng bị truy tố về 2 tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, VKSND tối cao còn truy tố 5 bị can khác: Nguyễn Thị Lộc, Kế toán SJC Chi nhánh Miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền, Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương; Nguyễn Thị Mỹ Liên, Thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương; Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc Mận, Thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương, cùng về tội Tham ô tài sản.

Các bị can Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng; Trương Công Ánh, nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận (thuộc SJC); Võ Hữu Phú, nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận; Phan Xuân Huy, nhân viên kỹ thuận SJC Miền Trung; Nguyễn Đình Trang Quỳnh Ánh, Thủ quỹ SJC Chi nhánh Miền Trung; Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo trạng thể hiện giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chủ trương giao cho Công ty SJC của Lê Thúy Hằng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng SJC. Song với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, cựu tổng giám đốc SJC đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

...

Dựa vào tờ trình khống này, Trần Hiền Phúc, kế toán trưởng SJC, đã soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới và áp dụng vào quá trình gia công. Sau đó Lê Thúy Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ/1 sản phẩm (tương đương 40.000 đồng/1 sản phẩm).

Sau 2 đợt gia công, cựu tổng giám đốc SJC báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng để chiếm đoạt 95,8 lượng vàng. Tại hành vi này, bị can Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, cơ quan tố tụng cáo buộc trong quá trình trực tiếp thực hiện các khâu gia công, sản xuất vàng miếng tại xưởng vàng, lợi dụng sơ hở của Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Trần Tấn Phát đã bàn bạc với Lê Thúy Hằng cho phép mua vàng nguyên liệu bên ngoài để đưa vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định. Các bị can đã đưa (chèn) vàng nguyên liệu vào các đợt gia công lại vàng miếng SJC móp méo được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, lấy vàng miếng SJC bán ra thị trường hưởng chênh lệch, thu lời bất chính.

Đối với thủ đoạn sản xuất vàng miếng SJC trái phép, cơ quan tố tụng xác định, trước khi Tổ Giám sát xuống xưởng, Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài vào cho Đoàn Lê Thanh, thực hiện nấu, đổ thỏi số vàng nguyên liệu này, rồi cho vào thùng axit cất giấu. Khi Tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của Ngân hàng Nhà nước thì Đoàn Lê Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh nhưng báo bị lỗi, không đạt tiêu chuẩn, hàm lượng vàng phải nấu lại và không có Tổ giám sát kiểm tra trực tiếp thì đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài đã nấu trước đó vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.

Sau khi hết quy trình, Phát giao vàng cho Lê Thúy Hằng bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TP HCM và một phần gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng dưới hình thức gửi bán vàng của người quen.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2021 đến tháng 9-2024, Công ty SJC đăng ký thực hiện 119 lần gia công vàng móp méo với tổng số hơn 107.966 lượng vàng. Với cách thức thực hiện việc sản xuất vàng miếng SJC trái phép như trên, lợi dụng việc được Ngân hàng Nhà nước giao gia công vàng miếng SJC móp méo, từ ngày 10-8-2022 đến ngày 21-2-2024, Lê Thúy Hằng đã 56 lần giao vàng nguyên liệu cho Trần Tấn Phát, Mai Quốc Uy Viễn, Đoàn Lê Thanh, Võ Hữu Phú, Trương Công Ánh tổ chức sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định để bán ra ngoài hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền gần 75 tỉ đồng.

Tác giả: Nguyễn Hưởng



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

