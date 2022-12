Nóng: Bạo loạn kinh hoàng sau trận Pháp - Morocco, một CĐV nhí thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát dẹp bạo loạn ở Pháp. Video AFP

Pháp đã giành chiến thắng 2-0 trước Morocco, qua đó đặt chân vào trận chung kết với Argentina. Các bàn thắng của Theo Hernandez và Randal Kolo Muani là đủ để đưa đội bóng của Didier Deschamp tiến thêm một bước dài trên hành trình bảo vệ chiếc cúp vàng.

Sau trận đấu, một bộ phận CĐV Morocco trên đất Pháp đã gây rối và đụng độ quyết liệt với cảnh sát. Uớc tính hơn 1 triệu người Morocco đang sinh sống tại xứ lục lăng, tập trung ở Paris và bờ biển Địa Trung Hải. Pháp đã phải huy động 10.000 sĩ quan để vãn hồi trật tự, sử dụng hơi cay và vòi rồng để trấn áp những phần tử quá khích gần Khải Hoàn Môn ở Paris và thành phố Nice phía nam.

Lực lượng chức năng đã thực hiện khoảng 170 vụ bắt giữ trên toàn nước Pháp, bao gồm một băng nhóm khoảng 40 đối tượng được vũ trang và có mối quan hệ với các nhóm cực hữu. Tại thành phố Montpellier, chính quyền địa phương cho biết một CĐV 14 tuổi đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn. Thủ phạm gây ra vụ việc đã bỏ chạy và đang bị cảnh sát truy nã.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở Bỉ, nơi có cộng đồng người Morocco sinh sống đông đảo. Cảnh sát ở thủ đô Brussels đã bắt khoảng 100 người hâm mộ quá khích với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, làm hư hại hai xe cảnh sát và sở hữu pháo hoa bất hợp pháp.

...

Đây không phải là lần đầu tiên bạo loạn xảy ra ở Bỉ sau một trận đấu World Cup. Trước đó, nhiều CĐV Morocco cũng đã gây rối sau chiến thắng của đội tuyển nước này trước đội tuyển Bỉ ở vòng bảng.





Tác giả: Mạnh Tùng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong