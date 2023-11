Nỗ lực khắc phục thiệt hại do lũ lụt, sớm ổn định đời sống nhân dân Hà Tĩnh

Các chiến sĩ người dân xã Điền Mỹ dọn dẹp đồ dùng sinh hoạt.



Trong ngày 2/11, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê đã huy động trên 130 cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân khắc phục khó khăn sau lũ, tập trung tại các trường Mầm non, Tiểu học thuộc xã Điền Mỹ (Hương Khê).

Đại tá Phan Huy Tâm, Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Trước, trong và sau lũ, lực lượng gồm hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đã xuống tận cơ sở giúp kê cao đồ đạc, đưa người dân đến chỗ ở an toàn. Sau khi nước rút, các cán bộ, chiến sỹ cũng được huy động về các địa phương giúp người dân, nhất là giúp các trường học dọn vệ sinh sân trường, lớp học.

Được biết, trong thời gian này, nhiều lực lượng trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh cùng chung tay giúp các trường học vùng lũ vượt qua khó khăn. Lực lượng Công an cơ động (Bộ Công an), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động trên 100 chiến sỹ đến các trường học ở huyện Hương Khê vệ sinh trường Mầm non, Tiểu học xã Hương Đô; Mầm non Gia Phố; Mầm non, Tiểu học Hương Thủy…

Ngoài ra, nhiều lực lượng như đoàn thanh niên, cựu chiến binh, phụ nữ và các bậc phụ huynh cũng hỗ trợ rất nhiều điểm trường dọn vệ sinh, hong khô sách vở, dụng cụ học tập. Đến thời điểm này, nhiều phòng học và khu vực trong nhiều trường đã được dọn sạch sẽ.

Theo ông Phan Quốc Thanh, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Hương Khê, do mưa lũ diễn ra nhiều ngày nên Phòng chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, đồng thời có phương án ứng phó với mưa lũ. Hiện nay, nước rút nên nhiều trường đã tổ chức làm vệ sinh và tạm thời khắc phục hậu quả mưa lụt để đón học sinh trở lại. Sau đó, các trường sẽ có kế hoạch dạy bù, dạy thêm để đảm bảo chương trình học cho học sinh.

Theo thống kê của ngành Giáo dục huyện Hương Khê, ngày 2/11 vẫn còn 3.337 em của 7 trường ở các bậc học chưa thể đến lớp. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm huyện Hương Khê thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất trang tiết bị các cơ sở giáo dục. Theo đó, trường Trung học Cơ sở Hương Lâm bị sạt lở đất vùi lấp bể tự hoại nhà vệ sinh và hành lang nhà hỗ trợ học tập, gây mất an toàn trường học.

Các trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, Gia Phố; Tiểu học Hương Liên, Điền Mỹ bị nước lũ làm đổ sập hàng trăm mét tường rào; các dụng cụ, đồ chơi trẻ em bị hư hỏng do ngâm nước. Hai trường Tiểu học Hương Long, Gia Phố bị nước lũ xói lỡ hàng trăm mét sân trường. Nhiều trường tiểu học mái nhà bếp bị sập và hư hỏng đồ dùng thiết bị dạy học. Tổng thiệt hại ước lên đến hàng tỷ đồng.

Các chiến sĩ tham gia dọn dẹp, vệ sinh trường lớp.



Trong đợt mưa lũ vừa xảy ra, huyện Hương Khê là địa phương thiệt hại nặng nhất, có 3 người bị đuối nước, rất nhiều công trình phúc lợi, cầu cống, đường giao thông hư hỏng nặng nề. Mưa lũ làm ngập 860 ngôi nhà, hàng chục trường học...

Nhiều công trình hồ đập, công trình phúc lợi ở huyện Hương Khê bị sạt lở, hư hỏng như đập Tắt xã Hòa Hải bị vỡ thân đập. Quốc lộc 15A, đoạn qua thôn 9 xã Phúc Trạch; đường Huyện lộ 6, Huyện lộ 2, đoạn qua xã Hương Thủy bị ngập, hư hỏng. Cầu sang bản dân tộc Chứt, xã Hương Liên; cầu chợ Gia đi xã Hương Vĩnh; cầu Thọ Phượng, chợ Vạn xã Gia Phố… bị hư hại.

Tại huyện Vũ Quang, mưa lũ làm đường giao thông ở các xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Hương Minh, Đức Liên, thị trấn Vũ Quang ngập cục bộ và chia cắt, cô lập hơn 505 hộ dân. Có 47 hộ dân trên địa bàn huyện bị sạt lở đất vườn, ảnh hưởng, thiệt hại đến diện tích cây ăn quả, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi...

Tỉnh Hà Tĩnh huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang tập trung ra quân giúp đỡ các địa phương vùng lũ khắc phục hậu quả lũ lụt, khơi thông cống rãnh, thông thoát nước phục hồi sản xuất hoa màu bị ngập úng.

Trước mắt, lực lượng chức năng tập trung giúp các hộ dân, trường học, trạm y tế xã, hội quán các thôn, xóm dọn vệ sinh sạch sẽ để ổn định tình hình, cuộc sống nhân dân.

