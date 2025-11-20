Những ngôi sao khoa học nào sẽ thắp sáng bầu trời tri thức tại Tuần lễ VinFuture 2025?

GS. Raymond Kai-yu Tong - Người hồi sinh khả năng vận động cho bệnh nhân bằng robot

Tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai” (sáng ngày 02/12/2025), GS. Raymond Kai-yu Tong (Đại học Trung văn Hồng Kông, Trung Quốc) sẽ mang đến những câu chuyện chạm tới chiều sâu nhân văn của khoa học.

GS. Raymond Kai-yu Tong sẽ mang đến sân khấu VinFuture những phần trình bày và tương tác trực tiếp với công nghệ giúp bệnh nhân phục hồi chức năng. Ảnh: CUHK.

Trong hơn một thập kỷ, ông đã kiên trì theo đuổi mục tiêu khôi phục khả năng vận động cho con người. Những robot mềm do ông phát triển đã giúp phục hồi chức năng cho hàng nghìn bệnh nhân sau tai biến, chấn thương hoặc mắc bệnh thoái hóa thần kinh, lấy lại những chuyển động tưởng như đã mất đi mãi mãi.

GS. Raymond Tong nằm trong top 2% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới, từng nhận loạt giải thưởng uy tín như “Người có ảnh hưởng toàn cầu về lão hóa 2021”, Giải Grand Prix tại Triển lãm Sáng chế Quốc tế Geneva, Giải nhất hạng mục Sức khỏe điện tử tại Giải thưởng Công nghệ Thông tin - Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương 2012.

PGS. César de la Fuente - Người “dẫn lối” AI vào y học

Là diễn giả của Tọa đàm “AI vì nhân loại - Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới” (chiều ngày 02/12/2025), PGS. César de la Fuente (Đại học Pennsylvania, Mỹ) được xem như người tiên phong trong việc “dẫn lối” AI vào y học. Ông sở hữu nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Giải Fleming, Giải Nghiên cứu Sloan Fellowship, cùng hàng loạt bằng sáng chế và gần 200 công bố khoa học trên các tạp chí uy tín.

PGS. César de la Fuente là chuyên gia về Sinh học Máy (Machine Biology) tại ĐH Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: GCiencia.

Sự nghiệp của ông được định danh bởi hướng nghiên cứu kết hợp AI - sinh học - y học để phát triển loại kháng sinh đầu tiên do máy tính thiết kế, đã chứng minh hiệu quả trên động vật. Công trình này mở ra một kỷ nguyên mới: phát triển thuốc bằng thuật toán và mô hình học máy. Cũng nhờ phương pháp này, nhóm của ông rút ngắn quá trình tìm thuốc từ nhiều năm xuống vài giờ - giúp tăng tốc độ khám phá lên hàng triệu lần và tiết kiệm nhiều năm nghiên cứu.

GS. Chuanbin Mao - “Kiến trúc sư” của y sinh hiện đại

Lần đầu tiên đến Việt Nam, GS. Chuanbin Mao (Đại học Trung văn Hồng Kông, Trung Quốc) sẽ làm diễn giả tại Tọa đàm: “Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh” (sáng ngày 03/12/2025).

GS. Chuanbin Mao thuộc nhóm Top 2% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh học. Ảnh: CUHK.

Ông nổi tiếng với các nghiên cứu tiên phong về vật liệu sinh học dựa trên thực khuẩn, ứng dụng trong cảm biến sinh học, y học nano, y học tái tạo và điều trị kháng khuẩn. Những phân tử nhỏ bé mà ông nghiên cứu được ví như “viên gạch nền tảng” cho y học tương lai, nơi công nghệ và sinh học gặp nhau để kiến tạo sức khỏe con người.

GS. Chuanbin Mao sở hữu hơn 300 công trình khoa học, từng nhận Giải thưởng CAREER của Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Giải giảng viên trẻ xuất sắc CAPA, Giải luận án Tiến sĩ xuất sắc toàn quốc (Trung Quốc). Ông cũng tham gia trong vai trò thành viên tại nhiều tổ chức khoa học uy tín.

GS. Raphaël Mercier - Người biến giấc mơ hạt giống vô tính thành hiện thực

...

Là diễn giả của Tọa đàm: “Đổi mới trong nông nghiệp và thực phẩm” (chiều ngày 03/12/2025), GS. Raphaël Mercier (Viện Di truyền Cây trồng Max Planck, Đức) là gương mặt hàng đầu trong di truyền học phân tử.

GS. Raphaël Mercier hiện là Giám đốc Khoa Sinh học Nhiễm sắc thể tại Viện Nghiên cứu Di truyền Cây trồng Max Planck (Đức). Ảnh: MPG.de

GS. Raphaël Mercier nổi tiếng với các nghiên cứu xác định các gene chính như FANCM, RECQ4, FIGL1, mở ra khả năng điều khiển tổ hợp gene - là chìa khóa nâng cao năng suất và chất lượng giống cây trồng. Thành tựu đưa ông lên hàng ngũ những nhà di truyền học xuất sắc nhất thế giới chính là tạo hạt giống vô tính, giúp duy trì sức mạnh giống lai mà không cần lai tạo lại qua nhiều thế hệ. Công nghệ này được kỳ vọng giúp nông nghiệp toàn cầu thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, đồng thời gia tăng năng suất, giảm gánh nặng chi phí cho nông dân. GS. Tan Yap Peng - Cầu nối giữa nghiên cứu quốc tế và hệ sinh thái tri thức Việt Nam

Góp mặt tại Tọa đàm chủ đề “Robot và Tự động hóa thông minh” (sáng ngày 04/12/2025), GS. Tan Yap Peng (Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni) mang đến góc nhìn dung hòa giữa nghiên cứu quốc tế và sự phát triển của hệ sinh thái tri thức tại Việt Nam.

GS. Tan Yap Peng là nhà khoa học danh tiếng trong xử lý hình ảnh - video, thị giác máy tính, AI và dữ liệu lớn. Ảnh: VinUniversity.

Trước khi gia nhập VinUni, ông có hơn hai thập kỷ gắn bó với Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU,xếp hạng 12 theo Bảng Xếp hạng Đại học Thế giới QS 2025)), và từng có một thời gian là quyền Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật (COE), thuộc NTU.

GS. Tan được ghi nhận là người có công phát triển thế mạnh của Trường COE, nâng vị thế của COE trên toàn cầu, giúp COE trở thành trường tốt nhất châu Á và tốt hàng đầu thế giới về lĩnh vực điện - điện tử.

GS. Aldo Steinfeld - Người tiên phong thu giữ CO₂ và tạo nhiên liệu từ ánh mặt trời

Trong bối cảnh thế giới nỗ lực chuyển dịch sang năng lượng sạch, những nghiên cứu của GS. Aldo Steinfeld (ETH Zürich, Thụy Sĩ) mang lại hy vọng mới - được ông chia sẻ tại Tọa đàm: “Khoa học & Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững” (chiều ngày 04/12/2025).

GS. Aldo Steinfeld từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich), Chủ nhân Giải Thành tựu trọn đời SolarPACES của Cơ quan Năng lượng Quốc tế 2024. Ảnh: Academia Engelberg.

GS. Steinfeld tập trung vào khoa học kỹ thuật nhiệt - hóa học trong công nghệ năng lượng mặt trời, nghiên cứu sâu về truyền nhiệt, dòng chảy phản ứng đa pha và vật liệu oxy hóa - khử.

Từ phòng thí nghiệm đến thực tế, hai công ty công nghệ mang dấu ấn của ông đã ra đời: Climeworks - dẫn đầu toàn cầu về công nghệ thu giữ CO₂ trực tiếp từ không khí; Synhelion – công nghệ sản xuất nhiên liệu từ năng lượng mặt trời. Những sáng chế từng chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nay đã bước vào đời sống, minh chứng cho tầm vóc của nhà khoa học đến từ một trong những đại học hàng đầu thế giới.

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 không chỉ là dịp vinh danh các công trình nghiên cứu đột phá, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng tỷ người trên trái đất, mà còn là nơi tinh hoa thế giới hội tụ để mở ra những hướng tiếp cận mới cho tương lai nhân loại. Từ AI, công nghệ robot và tự động hóa, y sinh, di truyền học, nông nghiệp đến năng lượng xanh, VinFuture 2025 là điểm hẹn của những đổi thay lớn lao, bền vững và nhân văn.

Nguồn tin: Báo Tin tức