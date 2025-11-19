Các học giả hàng đầu thế giới sẽ mang gì đến Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025?

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới đang hướng về Việt Nam, nơi Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 chuẩn bị mở màn với chuỗi tọa đàm xoay quanh những lĩnh vực trọng yếu của tương lai nhân loại. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp, trao đổi chuyên sâu và thảo luận đa chiều của những trí tuệ lỗi lạc sẽ đưa Việt Nam thành "vùng hội tụ tri thức" hiếm có tại khu vực và thế giới.

Những nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ có mặt tại Việt Nam để cùng bàn luận về những đổi mới khoa học trong Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 - ảnh VFP

Mong chờ cơ hội kết nối tri thức tại Việt Nam

Đã thành thông lệ, dịp cuối năm, giới khoa học toàn cầu lại "đặt lịch sớm" tham gia Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture. Năm 2025, với thông điệp "Cùng vươn mình, cùng thịnh vượng", các tọa đàm của VinFuture tiếp tục mở rộng chiều sâu tri thức với những chủ đề mang tính quyết định tương lai nhân loại, như y sinh, nông nghiệp, công nghệ robot và tự động hóa thông minh, môi trường và trí tuệ nhân tạo (AI).

Là chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, GS. Aldo Steinfeld (Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ - ETH Zurich), và cũng là một trong những đối tác đề cử đã có đóng góp quan trọng cho Giải thưởng VinFuture, cho rằng chủ đề Toạ đàm "Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững" năm nay của VinFuture mang ý nghĩa cấp thiết, phản ánh chính xác những thách thức toàn cầu.

"Chủ đề tọa đàm được lựa chọn rất đúng thời điểm, khi thế giới đang đối mặt với những thách thức đan xen về môi trường, năng lượng và phát triển bền vững. Thông qua việc thúc đẩy các đối thoại khoa học quốc tế, VinFuture cho thấy việc hợp tác nghiên cứu chính là chìa khóa giúp định hình một tương lai bền vững hơn", vị chuyên gia, đồng thời là diễn giả tại tọa đàm, cho biết.

Theo ông, chính các cuộc đối thoại đa ngành và hợp tác quốc tế mà VinFuture thúc đẩy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa tri thức thành giải pháp bền vững, giúp khoa học thực sự phụng sự con người. Ông đồng thời bày tỏ kỳ vọng được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với cộng đồng nghiên cứu trẻ tại Việt Nam, mà theo ông là vô cùng năng động và đầy triển vọng.

Giáo sư Aldo Steinfeld ấn tượng với tầm vóc quốc tế và định hướng nhân văn của VinFuture, mong đợi cơ hội kết nối tri thức với cộng đồng khoa học Việt Nam. (Ảnh: ETH Zurich).

Đến từ Viện Nghiên cứu Polymer Max Planck (Đức), GS. Kurt Kremer, diễn giả Toạ đàm chủ đề "Robot và Tự động hóa Thông minh", cũng trông đợi cơ hội tham gia các phiên toạ đàm của Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, nơi các nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực có thể gặp gỡ, trao đổi và cùng mở rộng góc nhìn liên ngành.

"Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture quy tụ các chuyên gia xuất sắc đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, khác biệt so với các hội nghị khoa học thông thường. Đây là cơ hội hiếm có để các nhà khoa học trao đổi ý tưởng và chủ đề nghiên cứu", ông nói.

Ông cho rằng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa đang tái định hình mọi khía cạnh của đời sống, những diễn đàn học thuật cao cấp như VinFuture càng trở nên cần thiết – không chỉ để chia sẻ tri thức, mà còn để cùng định hướng phát triển công nghệ theo hướng an toàn, có trách nhiệm và vì con người.

Lan tỏa tinh thần đổi mới vì con người

Từ góc độ của một chuyên gia sinh học và nông nghiệp, TS. Nadia Radzman (Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh), đồng thời là đối tác đề cử cho Giải thưởng VinFuture, nhìn nhận toạ đàm chủ đề "Đổi mới trong Nông nghiệp và Thực phẩm" của VinFuture năm nay đang hướng sự chú ý của thế giới tới những đổi mới mang tính thực tế và bền vững cao, có khả năng tạo ra tác động rõ rệt tới sinh kế con người, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển.

"Tôi cho rằng chủ đề này có ý nghĩa đặc biệt trong việc làm nổi bật những đổi mới mà chúng ta cần tập trung – những đổi mới có thể tác động mạnh mẽ đến đời sống của người dân, đặc biệt là ở các quốc gia thuộc khu vực đang phát triển. Đã đến lúc thế giới cần hướng sự chú ý đến những loại hình đổi mới có thể được phát triển và triển khai với nguồn lực hạn chế, nhưng vẫn mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng", TS. nói.

Theo bà, các cuộc trao đổi ở VinFuture định hình một tư duy đổi mới công bằng hơn, khi các giải pháp không chỉ đến từ các trung tâm công nghệ lớn, mà còn được khuyến khích phát triển ở những khu vực có ít nguồn lực hơn – nơi khoa học cần nhất.

Tiến sĩ Nadia Radzman cho rằng VinFuture lan tỏa tinh thần đổi mới vì con người, mang lợi ích thiết thực của khoa học tới những cộng đồng cần được chú ý nhất. (Ảnh: Business Weekly)

Trong khi đó, GS. Edson Prestes (Đại học Liên bang Rio Grande do Sul, Brazil) dự kiến sẽ chia sẻ góc nhìn về vai trò của đạo đức và an toàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) – nền tảng để những phát triển trong lĩnh vực này luôn hướng tới giá trị nhân văn và phục vụ lợi ích chung của con người.

Là thành viên Nhóm Cấp cao của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Hợp tác Kỹ thuật số, Nhóm Chuyên gia UNESCO về Đạo đức trong AI, Hội đồng Tương lai Toàn cầu về AI và Nhóm Công tác G20 về Chương trình Kỹ thuật số thuộc Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Prestes đánh giá cao chủ đề của buổi tọa đàm phù hợp với giá trị mà ông theo đuổi.

GS. Prestes bày tỏ: "Lý tưởng của tôi là cống hiến cho nhân loại, với mong muốn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người yếu thế trên toàn thế giới. Vì thế, bài phát biểu của tôi sẽ nhấn mạnh việc chúng ta phải hành động vì lợi ích của những người không có tiếng nói trong xã hội. Và việc được kết nối với những người có chung tầm nhìn ấy sẽ thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời".

Những chia sẻ đa chiều từ các nhà khoa học quốc tế cho thấy VinFuture đang tiếp tục khẳng định vai trò của một nền tảng kết nối tri thức đa lĩnh vực và thúc đẩy đổi mới bền vững vì con người.

Ngày 02/12/2025 ... - Buổi sáng: + Sự kiện "Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai" + Triển lãm "Tỏa V – Điểm chạm Khoa học" - Buổi chiều: + Tọa đàm "Khoa học vì Cuộc sống" với chủ đề: "AI vì nhân loại - Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới" Ngày 03/12/2025 - Tọa đàm "Khoa học vì Cuộc sống" với các chủ đề: + Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh (sáng) + Đổi mới trong nông nghiệp & thực phẩm (chiều) Ngày 04/12/2025 - Tọa đàm "Khoa học vì Cuộc sống" với các chủ đề: + Robot và Tự động hóa Thông minh (sáng) + Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững (chiều) Ngày 05/12/2025 Lễ trao giải VinFuture 2025 (tường thuật trực tiếp trên VTV1 vào lúc 20h10, livestream trên Facebook và YouTube của VinFuture) Ngày 06/12/2025 - Buổi sáng: Chào tương lai: Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025 - Buổi chiều: + Kết nối trí tuệ: Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025 + VinUni - Diễn đàn Lãnh đạo: Hội nghị Đổi mới Giáo dục Đại học

